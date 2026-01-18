"Bares für Rares"-Expertin schockt Verkäufer: Dieser Pfusch wird richtig teuer
Köln - Ein Erbstück, welches über 100 Jahre alt ist, soll bei "Bares für Rares" zu Geld gemacht werden. Doch die Expertin macht eine schlimme Entdeckung, die dafür sorgt, dass der Schätzwert heruntergeht.
Robin Finkeldei aus Köln und seine Freundin Rosalie Motel aus Münster suchen die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks auf, um ein Bild von Robins Oma zu verkaufen, und mehr darüber zu erfahren.
"Es lag ihr sehr viel an dem Bild", verrät der Student gegenüber Moderator Horst Lichter (63).
Bereits die erste Bewertung von Expertin Bianca Berding (49) erweist sich als schwerer Schlag. Denn der Rahmen des Ölgemäldes sei mit Goldfarbe überlackiert worden.
"Es ist sehr schade, um es milde auszudrücken", macht die Sachverständige klar.
Denn der Rahmen stamme ebenfalls aus der Zeit des Gemäldes. Mit Spiritus und viel Liebe und Geduld lasse sich die Farbe aber entfernen.
Gemalt worden sei das Werk vom Maler Heinrich Hermann Johann in den 1870er-Jahren. Doch es gibt bei dem Bild, welches die Taminaschlucht in der Schweiz darstellt, ein weiteres Problem. Denn das Gemälde weise eine Pfusch-Reparatur auf. Irgendwer habe die Leinwand an einer Schadstelle überklebt.
"Bares für Rares": Verkäufer lässt im Händlerraum nicht locker
Trotz der unschönen Reparaturen hoffen Robin und seine Freundin, einen ordentlichen Betrag für das Bild zu bekommen.
"Meine Oma hat einst 500 Reichsmark dafür geboten bekommen. Es wäre schön, diesen Betrag in Euro zu haben", verrät der Student aus Köln.
Allerdings entspricht der Wunschbetrag nicht dem Schätzwert der Sachverständigen. Sie taxiere das Bild auf 200 oder 300 Euro, doch wenn das Gemälde in einem perfekten Zustand wäre, wäre es 600 Euro wert.
"Der Rahmen ist ein Problem", macht Händler David Suppes (37) im Verkaufsraum sofort klar. Anders sieht das jedoch Kollege Walter "Waldi" Lehnertz (58): "Das mach' ich dir für 150 Euro sauber und sprühe richtig Gold drauf."
Das höchste Gebot gibt Elke Velten-Tönnies (73) ab. Schlappe 470 Euro bietet die Galeristin aus Köln, doch der Verkäufer pokert, denn er möchte unbedingt seine 500 Euro haben.
"Daran soll es nicht scheitern", so die Händlerin. "Ich zahle Ihnen die 500 Euro."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares