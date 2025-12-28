"Bares für Rares": Horst Lichter kann nicht glauben, was er da hört

Köln - Ein zufälliger Flohmarktfund sorgt bei " Bares für Rares " für großes Aufsehen: Denn die Schätzung von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) haut Moderator Horst Lichter (63) völlig von den Socken.

Katrin Berger (61) möchte bei "Bares für Rares" einen zufälligen Flohmarktfund verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Katrin Berger (61) besucht die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer beeindruckenden Brosche im Gepäck.

Diese habe sie einst auf einem Flohmarkt in Kyritz an der Knatter erstanden und sie im Anschluss zu feierlichen Anlässen oder in der Oper getragen. Jetzt wolle die 61-Jährige das Schmuckstück aber loswerden.

"Junge, Junge, Junge, was ein Steinchen", sorgt der Flohmarktfund beim früheren TV-Koch Lichter für Begeisterung.

Die Expertin gehe davon aus, dass der große Edelstein in den 50er-Jahren entstanden sei, denn das Design sei typisch für diese Zeit.

Allerdings gebe es auch etwas Ungewöhnliches an dem Schmuckstück: den herrlichen Stein in der Mitte. "Ein unbehandelter Aquamarin", erklärt die Sachverständige.