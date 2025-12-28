 6.635

"Bares für Rares": Horst Lichter kann nicht glauben, was er da hört

Ein zufälliger Flohmarktfund sorgt bei "Bares für Rares" für Aufsehen: Denn die Schätzung von Dr. Heide Rezepa-Zabel haut Horst Lichter völlig von den Socken.

Von Florian Fischer

Köln - Ein zufälliger Flohmarktfund sorgt bei "Bares für Rares" für großes Aufsehen: Denn die Schätzung von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) haut Moderator Horst Lichter (63) völlig von den Socken.

Katrin Berger (61) möchte bei "Bares für Rares" einen zufälligen Flohmarktfund verkaufen.
Katrin Berger (61) möchte bei "Bares für Rares" einen zufälligen Flohmarktfund verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Katrin Berger (61) besucht die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer beeindruckenden Brosche im Gepäck.

Diese habe sie einst auf einem Flohmarkt in Kyritz an der Knatter erstanden und sie im Anschluss zu feierlichen Anlässen oder in der Oper getragen. Jetzt wolle die 61-Jährige das Schmuckstück aber loswerden.

"Junge, Junge, Junge, was ein Steinchen", sorgt der Flohmarktfund beim früheren TV-Koch Lichter für Begeisterung.

Die Expertin gehe davon aus, dass der große Edelstein in den 50er-Jahren entstanden sei, denn das Design sei typisch für diese Zeit.

Allerdings gebe es auch etwas Ungewöhnliches an dem Schmuckstück: den herrlichen Stein in der Mitte. "Ein unbehandelter Aquamarin", erklärt die Sachverständige.

Das Schmuckstück mit dem unbehandelten Aquamarin stammt aus den 50er-Jahren.
Das Schmuckstück mit dem unbehandelten Aquamarin stammt aus den 50er-Jahren.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Verkäuferin ändert ihren Wunschpreis

Horst Lichter (63) kann nicht fassen, wie hoch die Schätzung von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) ist.
Horst Lichter (63) kann nicht fassen, wie hoch die Schätzung von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) ist.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Trotz der überwältigen Expertise kommt der Wunschpreis der Verkäuferin sehr bescheiden daher. Sie wolle lediglich 1000 Euro haben.

Allein der Goldwert belaufe sich schon auf rund 380 Euro. "Und von daher würde ich das ganze Schmuckstück taxieren auf 4400 bis 4800 Euro", so die 60-jährige Expertin.

"Nee, Heide!", ruft der sehr überraschte Entertainer Lichter verwundert. "Ohne Quatsch?"

"Da ist man doch schon zufrieden", gibt die Verkäuferin preis.

Und aufgrund der veränderten Tatsachen schraubt die 61-Jährigen ihren Wunschpreis im Verkaufsraum nach oben.

Denn als die Gebote bei 2600 Euro ins Stocken geraten, verrät Katrin Berger, dass sie 4000 Euro für das Schmuckstück haben wolle. Daher erhöhen Wolfgang Pauritsch (53) und Elisabeth Nüdling (45) ihre Gebote. Bei 3300 Euro ist dann aber trotzdem Schluss - und die Verkäuferin willigt ein. Die 45-jährige Händlerin Nüdling sichert sich schließlich den Deal.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

