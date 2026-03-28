Expertin irrt sich massiv: ZDF-Gast kann nicht fassen, was er bei "Bares für Rares" erlebt
Köln - Alfred hat ein Tier zu "Bares für Rares" mitgebracht. Kein echtes natürlich, sondern aus Keramik. Der Preis, den er damit erzielt, übertrifft sämtliche Erwartungen - selbst die der Expertin!
"Wo hast du denn dieses Eulengetier her?", möchte Moderator Horst Lichter (64) von ihm wissen. Der Studio-Gast aus Laupheim verrät, dass es sich um das Geschenk einer Arbeitskollegin handelt, das sich bereits seit 35 Jahren in seinem Besitz befindet.
Mithilfe des Internets habe er im Vorfeld versucht, den Wert der Figur zu ermitteln - ohne Erfolg. Zum Glück ist Bianca Berding (49) da. Anhand einer Markierung auf der Rückseite erkennt die Expertin sofort den Hersteller: "Amphora Werke".
Die zum Verkauf stehende Keramik stellt konkret eine Waldohr-Eule dar. "Die werden heute noch gesammelt", weiß die Sachverständige. Hergestellt wurde das gute Stück um 1900. Imposant ist vor allem die Größe, die Berding als "majestätisch" bezeichnet.
Auf die Frage nach seinem Preiswunsch erklärt Verkäufer Alfred mehr oder weniger ins Blaue hinein, dass ihn "alles über 300" bereits zufriedenstellen würde. Die Expertin hält sogar 350 bis 500 Euro für realistisch.
Die Eule sei "ein ganz tolles Beispiel dafür, dass richtig gute Keramik, die auch richtig groß ist, gar nicht mal so teuer sein muss". Außerdem befinde sich das Tier trotz seines hohen Alters in einem Top-Zustand.
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Taktischer Fehler von "Bares für Rares"-Verkäufer bleibt ohne Folgen
Im Händlerraum lüftet Christian Vechtel (51) vorsichtig das Tuch: "Es ist ein Tier. Es ist ein … Uhu." Nicht ganz, ist aber auch egal, denn sein Kollege Daniel Meyer (52) ist davon überzeugt: "Tiere gehen immer."
Nachdem Alfred die potenziellen Käufer über die Identität der Eulen-Art und den Zustand aufgeklärt hat, eröffnet Vechtel die Auktion mit einem Gebot von 150 Euro. Anaisio Guedes (50) steigt mit 200 Euro ein. Elke Velten-Tönnies (73) verdoppelt sofort.
Für den Verkäufer sind die Verhandlungen ein Selbstläufer. Immer höher steigt der Preis, da sich Velten-Tönnies und Meyer ein erbittertes Bieter-Duell um den Vogel liefern.
Als die 73-Jährige 1000 Euro aufruft, verrät Alfred offen und ehrlich den Schätzpreis. Ein Fehler?
Nicht heute! Erst als Velten-Tönnies 1250 Euro bietet, wirft Meyer das Handtuch und erklärt: "Ich habe genug von diesem Eulen-Jagen!" Der Verkäufer staunt: "Ich habe mit 300, 400 Euro gerechnet und 1250 sind es geworden", freut er sich zum Abschied.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares