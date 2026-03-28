Expertin irrt sich massiv: ZDF-Gast kann nicht fassen, was er bei "Bares für Rares" erlebt

Köln - Alfred hat ein Tier zu " Bares für Rares " mitgebracht. Kein echtes natürlich, sondern aus Keramik. Der Preis, den er damit erzielt, übertrifft sämtliche Erwartungen - selbst die der Expertin!

Alfred aus Laupheim möchte bei "Bates für Rares" eine alte Keramik zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wo hast du denn dieses Eulengetier her?", möchte Moderator Horst Lichter (64) von ihm wissen. Der Studio-Gast aus Laupheim verrät, dass es sich um das Geschenk einer Arbeitskollegin handelt, das sich bereits seit 35 Jahren in seinem Besitz befindet.

Mithilfe des Internets habe er im Vorfeld versucht, den Wert der Figur zu ermitteln - ohne Erfolg. Zum Glück ist Bianca Berding (49) da. Anhand einer Markierung auf der Rückseite erkennt die Expertin sofort den Hersteller: "Amphora Werke".

Die zum Verkauf stehende Keramik stellt konkret eine Waldohr-Eule dar. "Die werden heute noch gesammelt", weiß die Sachverständige. Hergestellt wurde das gute Stück um 1900. Imposant ist vor allem die Größe, die Berding als "majestätisch" bezeichnet.

Auf die Frage nach seinem Preiswunsch erklärt Verkäufer Alfred mehr oder weniger ins Blaue hinein, dass ihn "alles über 300" bereits zufriedenstellen würde. Die Expertin hält sogar 350 bis 500 Euro für realistisch.

Die Eule sei "ein ganz tolles Beispiel dafür, dass richtig gute Keramik, die auch richtig groß ist, gar nicht mal so teuer sein muss". Außerdem befinde sich das Tier trotz seines hohen Alters in einem Top-Zustand.