"Bares für Rares": Gerichtsvollzieher bricht Auftritt ab – auf dem Heimweg macht er dann DAS

Köln - Karsten Beischall hat bei " Bares für Rares " für einen denkwürdigen Moment gesorgt. Erst bricht der Verkäufer seinen Auftritt in der ZDF-Show ab, dann wird er sein Objekt doch noch los – auf dem Heimweg.

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64, l.) und sein Studio-Gast Karsten Beischall (55, M.) verstehen sich auf Anhieb blendend. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Studio-Gast aus Vorpommern und Horst Lichter (64) brauchen nicht lange, um miteinander warmzuwerden. Aufgrund der gewählten Ausdrucksweise seines Gegenübers erkundigt sich der Moderator sofort nach dessen Beruf.

"Ich bin Gerichtsvollzieher", entgegnet der 55-Jährige, der sich kurz darauf auch noch als großer James-Bond-Fan outet. Sein liebster 007-Darsteller: Roger Moore (†89). Mitgebracht hat Beischall jedoch ein Gemälde, welches seine Ehefrau von ihrer Großtante geerbt hat.

Eine Signatur verrät Expertin Friederike Werner (64), dass das Bild von Theodor Rudolf Rocholl (1854–1933) gemalt wurde – und zwar im Jahr 1923. Dank seiner vielfältigen Farbigkeit wirke das Werk "sehr frisch". Dargestellt ist ein "Fachwerkdörfchen".

Den Zustand des "schönen, impressionistischen Gemäldes" bewertet die Kunsthistorikerin als "sehr gut". Auf die Frage nach dem Wunschpreis hat Beischall dann eine spannende Antwort parat, die sich von allen anderen Verkäufern abhebt.

Ab einer Schätzung von 3000 Euro möchte der Worgaster sein Objekt verkaufen. Sollte der Preis darunter liegen, möchte er das Gemälde dem Museum Hofgeismar vermachen, das bereits mehrere Rocholl-Werke besitzt.