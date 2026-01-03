"Bares für Rares" endet mit Knall: Händler stimmt Top-Deal zu, hat aber keine Kohle

Köln - Eine Statur ohne Haupt wird bei " Bares für Rares " auf einen Sensationspreis geschätzt. Daniel Meyer (52) sichert sich den Deal, doch dann wird's kurios: Der Händler kann den Betrag gar nicht bar bezahlen.

Katja Heindle aus Bad Birnbach hat eine ungewöhnliche Bronze mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Aus Angst, ihre Pferde oder Hunde könnten das Kunstobjekt umstoßen, hat Katja Heindle aus Bad Birnbach die ungewöhnliche Bronze mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Moderator Horst Lichter (63) ulkt: "Kopflos hat jetzt eine Bedeutung."

Im Anschluss nimmt sein Experte Colmar Schulte-Goltz (52) das imposante Mitbringsel genau unter die Lupe. Es handelt sich um eine Arbeit von Karl-Heinz Krause mit dem Titel "Großer Torso" aus dem Jahr 1968.

Ein Stempel offenbart die Besonderheit: Die Bronze ist die erste von weltweit nur sechs Exemplaren. Auch eine Signatur des Künstlers ist vorhanden. "Die Patina ist gewachsen, das macht diese Bronze besonders wertvoll", ergänzt Schulte-Goltz.

Als die Verkäuferin ihren Wunschpreis nennt, trifft Lichter beinahe der Schlag. 12.000 bis 15.000 Euro fordert die Reitstallleiterin für die gesichtslose Lady. "Heidenei", staunt der Gastgeber. Derartige Summen werden in der ZDF-Trödelshow nicht oft genannt.

Es kommt aber noch besser: Der hohe Betrag ist nämlich nicht bloß frommes Wunschdenken. Laut Schulte-Goltz sei gar ein Erlös von bis zu 16.000 Euro möglich, da Skulpturen mittlerer Größe am Kunstmarkt nur selten zu finden sind.