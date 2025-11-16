"Bares für Rares"-Händler kann nicht fassen, was ZDF-Kandidat im Verkaufsraum tut

Köln - Eigentlich läuft für Karl-Heinz Ufheil bei " Bares für Rares " alles perfekt. Gleich zwei Händler streiten sich um sein Objekt. Doch mitten in intensiven Verhandlungen macht der Verkäufer einen Fehler. Roman Runkel (64) ist empört!

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) hat zunächst keine Ahnung, was da in seiner Sendung eigentlich verkauft werden soll. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Zahntechnikermeister Ufheil kommt mit einer echten Kuriosität aus seinem Labor ins Pulheimer Walzwerk bei Köln. Moderator Horst Lichter (63) steht zunächst völlig auf dem Schlauch und erklärt: "Ich habe keine Ahnung, was das sein soll!"

Sein 66-jähriger Gast aus Oberweier klärt ihn nur allzu gerne auf: Demnach handelt es sich bei dem Mitbringsel um einen Vulkanisierkessel zur Herstellung von Kautschuk-Prothesen. Natürlich.

Was das Ding wert ist, weiß Ufheil allerdings nicht.

Wie Expertin Annika Raßbach (44) verrät, sei das Vulkanisieren 1839 von Charles Goodyear, einem amerikanischen Chemiker, erfunden worden.

Im Anschluss erklärt sie zunächst die Funktionsweise der Apparatur, betont aber auch gleich: "Benutzen bitte nicht mehr!"

Bis in die 1960er-Jahre war der Vulkanisierkessel ein gängiges Gerät in nahezu jeder Zahnarztpraxis. Die Prothesen kamen in einer Form in den Behälter, wo sie mithilfe von Druck und Hitze so ausgehärtet wurden, dass sie haltbar und belastbar waren.

Auf Nachfrage von Lichter nennt Ufheil seinen Wunschpreis: "80 Euro aufwärts." Aufgrund der Seltenheit des Objekts hält Raßbach sogar bis zu 200 Euro für möglich. Ohne Umschweife erhält der Besitzer die Händlerkarte.