ZDF wirft absoluten Quoten-Hit aus dem Programm

Selbiges wird auch am heutigen Donnerstag der Fall sein, wenn sich am Nachmittag abermals die Staffeln der Biathleten in die Loipe begeben, um auf Scheiben- und Zeitenjagd zu gehen.

Dies war bereits am gestrigen Mittwoch der Fall. Statt verstaubten Raritäten bekamen die ZDF-Zuschauer zur gewohnten Trödelzeit zwischen 15.05 Uhr und 16 Uhr eine Prise Wintersport zu Gesicht.

Rund drei Millionen Menschen schauen sich die Folgen im Durchschnitt an. Und das jeden Nachmittag. Doch in nächster Zeit werden sich die eingefleischten Fans wohl das ein oder andere Mal verwundert die Augen reiben.

Egal, ob Gemälde von Picasso, alte Kuchenreste oder dreiste Fälschungen - es gibt vermutlich kaum noch etwas, was der ehemalige Fernsehkoch noch nicht im Rahmen der Sendung zu Gesicht bekommen hat.

Das ZDF hat in den kommenden Tagen und Wochen ein umfassendes Wintersport-Programm zu bieten. © Andreas Arnold/dpa

Auch im Dezember sind mehrere Sendetermine betroffen, an denen die Fans auf ihre tagtägliche Dosis Trödel-Wahnsinn verzichten müssen: so etwa am Freitag, dem 1. Dezember, Donnerstag, den 14. Dezember sowie Freitag, den 15. Dezember.

Wintersport-Liebhaber kommen dagegen in den nächsten Tagen und Wochen voll auf ihre Kosten. Das ZDF hat bis Weihnachten ein umfassendes Programm aus Skispringen, Langlauf, Eisschnelllauf, Snowboard und weiteren Sportarten im Angebot.

Zwischen Weihnachten und Neujahr flimmert "Bares für Rares" dann wieder zur gewohnten Sendezeit über die Mattscheibe. Wer an den Ausfalltagen nicht auf Horst Lichter und Co. verzichten möchte, wird in der ZDF-Mediathek fündig.

Dort sind sämtliche Folgen der TV-Show zum Streamen verfügbar. Und das sind einige: Bereits mehr als 1700 Episoden wurden von dem Quotenschlager bislang produziert.