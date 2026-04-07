"Bares für Rares"-Gast pfeift auf Meinung des Experten - und landet einen Volltreffer

Köln - Bei " Bares für Rares " steht eine sporthistorische Rarität zum Verkauf - aber nur dank der Hartnäckigkeit des Besitzers, der auf die Expertise des Sachverständigen pfeift.

Detlef Steves hat eine sporthistorische Rarität mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das sind von Muhammad Ali handsignierte Boxhandschuhe", macht Detlef Engels aus Herzogenrath gegenüber Moderator Horst Lichter (64) klar und erklärt, dass die Box-Legende sie selbst getragen habe.

"Die hat doch nicht wirklich Muhammad Ali angehabt", sagt der frühere TV-Koch Lichter ungläubig.

Experte Sven Deutschmanek (49) ist sich da nicht ganz so sicher. "1979 hat er einen Werbevertrag mit Capri-Sonne unterschrieben", kann der Sachverständige nämlich anhand eines Werbeschriftzuges feststellen.

Von diesen Exemplaren habe es damals mehrere gegeben - und auch dieses Paar könne davon sein, wie der 49-jährige Experte preisgibt.

Die Unterschrift stamme jedoch tatsächlich vom wahrscheinlich größten Boxer aller Zeiten und das mache die Handschuhe so wertvoll.