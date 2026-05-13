Sachse räumt bei "Bares für Rares" ab: Dieses Objekt verzaubert die Händler

Köln - Wolfgang möchte bei " Bares für Rares " einen "Lustkauf" loswerden. Als die Expertin das Objekt genauer untersucht, steht schnell fest: Das wird teuer - für die Händler.

Wolfgang aus Riesa wünscht sich bei "Bares für Rares" mindestens 5000 Euro für seinen mitgebrachten Armreif. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Verkäufer aus Riesa hat einen opulenten Armreif mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Auch Horst Lichter (64) erkennt die besondere Aura des Schmuckstücks sofort: "Oi oi, das ist aber nichts für den kleinen Auftritt", staunt der Moderator.

Heide Rezepa-Zabel (60) wird von dem zweifarbigen Pantherkopf aus schwarzer Emaille und Gold, der zudem mit 58 Brillanten verziert ist, ebenfalls in den Bann gezogen. "Das ist schon eine kleine Meisterleistung", schwärmt die ZDF-Expertin.

Hergestellt wurde das funkelnde Mitbringsel in "Alessandria, einer Provinz in Italien" - und zwar Ende der 1970er- oder Anfang der 1980er-Jahre. Der Panther ruhe "fast wie eine Sphinx". Besonders schön findet die 60-Jährige die "roségetönten Öhrchen".

Wolfgang ist selbst Kunstsammler und gesteht: "Das war mal ein Lustkauf im Internet gewesen. Gesehen, geliebt, gekauft, getragen und gemerkt, es ist doch ein bisschen übertrieben." Jetzt wünscht er sich "ab 5000 Euro aufwärts" für den Raubtierkopf.