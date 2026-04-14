Uschi hofft bei "Bares für Rares" auf 8000 Euro: Was dann passiert, übertrifft alle Erwartungen

Köln - Spektakulärer Verkauf bei " Bares für Rares ": Satte 8000 Euro wünscht sich Uschi aus Berlin für ihr Mitbringsel - und liegt damit noch weit zu niedrig. Gleich das erste Händler-Gebot ist fünfstellig!

Uschi (2.v.l.) aus Berlin möchte bei "Bares für Rares" ein sogenanntes "Bettlerarmband" zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bettlerarmband mag der Name sein, aber das sieht ganz anders aus, als wenn ein Bettler es angehabt hätte", staunt Moderator Horst Lichter (64) beim Anblick des Schmuckstücks. Von seiner Besucherin möchte er gerne mehr über die Herkunft erfahren.

Uschi erklärt daraufhin: "Ich habe das 1966 von der Mutti geschenkt bekommen mit den zwei Sputniks. Da war noch nichts weiter dran. Jedes Jahr, wenn meine Mutter mal vereist ist, kam immer ein Stück dazu." Jetzt könne sie es leider nicht mehr tragen.

Insgesamt 16 verschiedene Anhänger zählt Heide Rezepa-Zabel (60). Wie die Expertin außerdem weiß, lagen die bunten Glassteine in den 1960er-Jahren im Trend. In diesem Fall stammen sie wohl "alle aus Italien". Die Motive passen zum Thema Reisen.

Der Wunschpreis von 8000 Euro sorgt bei Lichter für weit aufgerissene Augen. In Wahrheit liegt dieser Betrag jedoch nicht einmal in der Nähe des tatsächlichen Werts. Allein das reine Material sei bereits stolze 12.800 Euro wert, wie Rezepa-Zabel lächelnd offenbart.

Insgesamt hält die Expertin sogar "13.000 bis 14.000 Euro" für möglich. Uschi kann es nicht fassen und ringt mit den Freudentränen. Da greift Lichter ihre Hand. Die Verkäuferin spürt eine Kälte. "Weil ich so aufgeregt bin", rechtfertigt sich der Gastgeber.