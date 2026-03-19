Student räumt bei "Bares für Rares" ab: Karim kann nicht glauben, was der Schmuck seiner Oma bringt

Köln - Faustdicke Überraschung bei " Bares für Rares ": Ein Student erhofft sich 600 Euro für den Schmuck seiner Großmutter. Was die Expertise jedoch ergibt, haut ihn aus den Schuhen.

Karim Shebeika (37) aus Düsseldorf will im Auftrag seiner Oma ein Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Karim Shebeika aus Düsseldorf kommt in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln, um im Auftrag seiner Oma ein Armband zu verkaufen.

"Das gehörte schon dem Urgroßvater meiner Oma", klärt der 29-Jährige gegenüber Moderator Horst Lichter (64) auf.

Doch leider trage das Schmuckstück in seiner Familie niemand, wie er weiter preisgibt. "Vielleicht können wir es in etwas Nützlicheres umwandeln", hofft der Düsseldorfer.

Schmuck-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) fällt jedoch direkt etwas auf, als sie das Objekt betrachtet.

"Das Armband erscheint mir etwas kurz, es hat 17 Zentimeter", gibt die Sachverständig preis.

Doch auch, wenn das Armband sehr eng anliege, sei das kein Hinderungsgrund beim Verkauf.