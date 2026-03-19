Student räumt bei "Bares für Rares" ab: Karim kann nicht glauben, was der Schmuck seiner Oma bringt
Köln - Faustdicke Überraschung bei "Bares für Rares": Ein Student erhofft sich 600 Euro für den Schmuck seiner Großmutter. Was die Expertise jedoch ergibt, haut ihn aus den Schuhen.
Karim Shebeika aus Düsseldorf kommt in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln, um im Auftrag seiner Oma ein Armband zu verkaufen.
"Das gehörte schon dem Urgroßvater meiner Oma", klärt der 29-Jährige gegenüber Moderator Horst Lichter (64) auf.
Doch leider trage das Schmuckstück in seiner Familie niemand, wie er weiter preisgibt. "Vielleicht können wir es in etwas Nützlicheres umwandeln", hofft der Düsseldorfer.
Schmuck-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) fällt jedoch direkt etwas auf, als sie das Objekt betrachtet.
"Das Armband erscheint mir etwas kurz, es hat 17 Zentimeter", gibt die Sachverständig preis.
Doch auch, wenn das Armband sehr eng anliege, sei das kein Hinderungsgrund beim Verkauf.
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"Bares für Rares"-Gast von Expertise überrascht
Denn bei dem Schmuckstück aus 585er-Gold handle es sich um eine sehr gute Goldschmiedearbeit aus den 30er Jahren
"Die Diamanten auf der Schauseite sind sehr groß, es kommen fast 1.6 Karat zusammen", verrät die Expertin.
Ein Problem sei jedoch, dass die Herkunft des Armbandes nicht mehr eindeutig zu erkennen sei. Vermutlich stamme es aber aus Deutschland und Österreich.
Der Student hätte gerne 600 Euro für das Schmuckstück. Das habe ihm seine Großmutter so aufgetragen.
"Das ist viel zu niedrig", lässt die 60-jährige Sachverständige wissen und schätzt das Mitbringsel auf 1600 bis 1800 Euro. "Das ist eine schöne Überraschung", findet der Düsseldorfer.
Aber sind die Händler bereit, so viel zu zahlen? "Ein sehr filigranes, hübsches Armband", findet Elisabeth Nüdling (45).
Das erste Gebot kommt aber von Fabian Kahl (34), der 500 Euro bietet und die beiden duellieren sich bis 800 Euro. Der 34-Jährige wähnt sich am Ziel, doch für den Studenten aus Düsseldorf ist das noch zu wenig. Nachdem er die Expertise nennt, erhöht Nüdling auf 1200 Euro.
"Ich hätte gerne 1500 Euro", pokert der Verkäufer, weshalb die Händlerin einen Kompromiss vorschlägt und die beiden sich auf 1400 Euro einigen.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares