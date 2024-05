Affront bei "Bauer sucht Frau": Eine Hofdame pennt zu lange, die andere haut sofort ab!

Bewerberin Caro (28, r.) bricht die Hofwoche vorzeitig ab, Konkurrentin Susanne will dem 42-Jährigen noch eine zweite Chance geben. © RTL

"Ich fühle mich unwohl und das ist ein Zustand, den ich nicht länger mit mir herumtragen wollte", offenbart die 28-Jährige. Im Einzelinterview legt sie weiter nach: "Jetzt mal ganz stumpf raus gesagt: Ich kann ihn menschlich nicht besonders gut leiden."

Aus diesem Grund habe sie die Entscheidung getroffen, die Hofwoche vorzeitig abzubrechen. Philipp scheint wohl irgendwie damit gerechnet zu haben. Entsprechend nüchtern fällt dann auch seine Reaktion auf den Korb aus: "Ist halt dann so."

In aller Höflichkeit bietet er Caro aufgrund der Uhrzeit aber zumindest an, noch eine Nacht bei ihm auf der Farm zu verbringen. Doch die Steinmetzin will einfach nur noch weg und beharrt darauf, noch am selben Tag abzureisen. Autsch!

"Die Farm hier, die Tiere und das ist alles cool. Das gefällt mir schon. Nur: Er gehört halt zur Farm", lautet Caros finale Abrechnung. Konkurrentin Susanne will dem Naturburschen derweil noch mal eine Chance geben.

Ob die beiden tatsächlich zueinanderfinden, werden erst die kommenden Folgen zeigen. Die sechste Staffel von "Bauer sucht Frau International" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL oder im Stream bei RTL+.