Per Strafbefehl gesucht: Neuer Wirbel um "Bauer sucht Frau"-Lügner Andreas!

Köln - Die skandalösen Enthüllungen rund um " Bauer sucht Frau International "-Lügenbaron Andreas Degenhardt reißen nicht ab. Wie jetzt bekannt wurde, soll es in Deutschland sogar einen Strafbefehl gegen den 63-Jährigen geben!

"Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas Degenhardt (63) aus Guatemala hat Ärger mit der deutschen Justiz. © RTL / Maria Heymer

Wie "Bild" aus Justizkreisen erfahren haben will, soll der Kakaobauer kürzlich wegen eines Delikts im Straßenverkehr angezeigt worden sein. Weil er die Strafe nicht bezahlt hat, wurde sei im Dezember 2023 ein Strafbefehl gegen ihn ausgestellt worden.

Was war passiert? Im vergangenen November soll der Wahl-Guatemalteke an einer Ampel in Dortmund absichtlich das Anfahren seines Wagens verzögert haben, als diese von Rot auf Grün sprang.

Als der Autofahrer hinter ihm anfing, ungeduldig zu hupen, setzte der Landwirt seine Weiterfahrt dann bewusst nur sehr zögerlich fort. Den Versuch eines Überholmanövers wusste Degenhardt durch einen ordentlichen Tritt aufs Gas-Pedal zu verhindern.

Laut Bericht soll der 63-Jährige seinen Volvo kurz darauf sogar quer auf der Fahrbahn abgestellt haben, um seinen "Kontrahenten" noch weiter zu provozieren.

Diesem sei schließlich der Kragen geplatzt, und er erstatte Anzeige gegen den Skandal-Bauern.