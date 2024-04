Exit-Entscheidung fix! Dieser "Big Brother"-Bewohner ist raus

Diskussion zwischen Kevin (l.), Christian (v.) und Simon (30). © Seven.One

Zuvor vergab Big Brother für die drei Neuen Quality Time. Jede und jeder konnte einen "alten" Bewohner wählen, den er besser kennenlernen möchte.

Bertha (37) wählte Benedikt (23), Simon (30) darf mit Tanja (55) auf Tuchfühlung gehen und Luanna (30) wird Maja an der Backe haben. Denn was die Neuen nicht wussten: In einem XXXL-Doppelshirt müssen nun 24 Stunden gemeinsam verbracht werden.

Schon vor Kevins Exit bröckelte zudem seine Brüderschaft mit Christian. Denn Kevin warf gegenüber Simon in den Raum, dass es ein- oder beidseitig nur eine vorgespielte Liebelei sein könnte.

"Wenn die sich seit Tag 1 Bros nennen und DAS ist 'ne Brüderschaft, na da holla die Waldfee - dann möchte ich keine Brüder haben", sagte Simon.

Christian, dem das Gespräch offenbart wurde: "Das tut einfach weh, wenn man so was hört. Warum sagt man so was? Ich würde so was niemals bei dir sagen, niemals."