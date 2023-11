"Schwuchtelmesser" und "schwule Scheiße": Für Jürgen Trovato "gibt's keine Erklärung, das ist so"

Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" wird am Donnerstag aufbrausender und emotionaler als gedacht: Mittendrin sind Christin Okpara, Emmy Russ und Danni Büchner.

Von Nico Zeißler

Erzberg (Österreich) - Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" wird am Donnerstag aufbrausender und emotionaler als gedacht. Erst bringt Christin Okpara (27) wieder einmal Mit-Camper gegen sich auf, später sorgt ein Rettungseinsatz für Aufsehen. Und gebüßt wird natürlich auch. ACHTUNG, SPOILER!

Emmy Russ (24, M.) treibt Christin Okpara (27) zur Weißglut. © ProSieben/Nikola Milatovic Nach ihrem Sieg in der Exit-Challenge gegen Mike Cees (36) lästerte Christin: "Pappnasen, Alter. Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen, Schweinehaufen!" Der Rest der Gruppe hörte und sah alles mit, begrüßte die Hessin bei ihrer Rückkehr mit grunzenden Geräuschen und Lisha Savages (37) Frage: "Willst du uns in die Tonne kloppen?" Dass gerade die 37-Jährige sie angreift, findet Christin nicht in Ordnung, erinnert die Wahl-Mallorquinerin an ihr Sommerhaus-Mitwirken. Zu viel für Lisha, der die RTL-Show noch immer nachhängt und die sich in dieser Situation keiner Schuld bewusst ist: "Ich möchte mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben." TV & Shows Beide drogenabhängig und obdachlos: Steffi will, dass Sohn Bryan "vor mir konsumiert" Die Szene schaukelt sich hoch. Danni Büchner (45) will ihren Senf auch dazugeben, läuft Christin hinterher und drückt ihren Arm nach unten. "Habt ihr das gesehen? Die wird schon wieder handgreiflich, Alter. Anfassen geht gar nicht!" Damit ihr keine Screentime entgeht, mischt sich auch Emmy Russ (24) ein, provoziert Christin mehrfach, wiederholt Sätze immer wieder. Am nächsten Morgen flippt Emmy wieder aus, nachdem ihre Erzfeindin sie angeblich angerempelt hat. "Siehst du irgendwie nicht, Christin? Pass' doch auf. Du Ekelhafte, Alter!"

Das große Promi-Büßen: Danni Büchner bricht zusammen

Im folgenden Bestrafungsspiel kommt es zu einer gefährlichen Situation. Immer wieder müssen die Promis aneinander gekettet einen Hang hochlaufen und einen Ball ins Tal rollen lassen, um aufgestellte Fässer umzuwerfen. Danni erleidet dabei einen Schwächeanfall, wirft sich frühzeitig in den Dreck: "Ich kann nicht mehr, ich krieg' keine Luft!" Ein Rettungswagen kommt, der Sanitäter rät zu Pause und Ausstieg aus dem Spiel. Später kehrt sie aber ins Camp zurück. Weil auch Jürgen Trovato (61) aufgibt, ist das Match verloren. Eric Sindermann (35) ist angepisst, wirft frustriert eine Tonne um, kriegt sich deswegen mit Emmy - wer hätte es gedacht - in die Wolle.

Ohne Danni Büchner (45) soll geht es mit dem Bestrafungsspiel weiter - bis auch Jürgen Trovato (61) aufgibt. © ProSieben/Nikola Milatovic

Jürgen Trovato: "Die Verknüpfung 'schwul gleich negativ' kriegst du aus den Menschen nicht mehr raus"

Jürgen Trovato will sich Olivia Jones' (54) Worte zu Herzen nehmen. © ProSieben/Nikola Milatovic In die erste "Runde der Schande" muss diesmal Jürgen, der Ginger Costello-Wollersheim (37) bei "Promi Big Brother" 2019 für ihren Körper niedermachte. "Wegen Männern wie dir und solchen Sprüchen, verfallen Frauen immer mehr in einen Schönheitswahn und haben das Gefühl, sich immer mehr optimieren und operieren zu müssen", kritisiert Moderatorin Olivia Jones (54). Zudem benutzte er in der SAT.1-Show die Begriffe "Schwuchtelmesser", "schwule Kelle" und "schwule Scheiße". Auf die Frage, weshalb das Messer schwul sei, antwortet der TV-Detektiv: "Da gibt's keine Erklärung, das ist so und schon seit über 20 Jahren meine Redensart. Ich weiß nicht, warum man da so ein Riesenfass aufmacht." TV & Shows Vater stürzt vor den Augen seines Sohnes ab: Kommen die "Bergretter" noch rechtzeitig? Er habe "keine Lust drauf", als homophob abgestempelt zu werden, schließlich habe er auch Freunde, "die so sind". Dann sollte er vielleicht seinen Wortschatz überdenken ... Dragqueen Olivia verdeutlicht: "Weil Menschen so denken oder so gedankenlos sind wie du, ist 'schwul' immer noch ein Schimpfwort - auf Schulhöfen und sogar in Kindergärten. Die Verknüpfung 'schwul gleich negativ' kriegst du aus den Menschen nicht mehr raus - auch nicht mit ein paar schwulen Freunden." Bisher habe er sich darüber keine Gedanken macht. Das will er fortan ändern. Hoffen wir es.

Promi-Büßen: Lisha Savage geht und schickt zwei andere in die Exit-Challenge