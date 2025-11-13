Edith Stehfest bekommt klare Ansage: "Reality ist kein Therapieplatz"
Erzberg (Österreich) - Bei "Das große Promi-Büßen" ist es mal wieder Zeit für die Runde der Schande. Diesmal muss sich Edith Stehfest (30) ihren vergangenen Worten und Taten stellen. Doch mit ihrer Reaktion darauf macht sich die Ex von Eric Stehfest (36) noch unbeliebter bei ihren Mitstreitern.
Die 30-Jährige weiß um ihr konfrontatives und teils aggressives Verhalten gegenüber einigen Reality-Kollegen in früheren TV-Formaten.
Olivia Jones (55) präsentiert ihr unangenehme Szenen aus dem Dschungelcamp, aus denen hervorgeht, wie angegriffen sich Edith von den damaligen Mitcampern fühlt.
Die zweifache Mutter hat für ihr Benehmen nur eine Erklärung: "komplette Überreizung". Durch ihr diagnostiziertes ADHS brauche sie vor allem Strukturen und einen geregelten Tagesablauf, welche in Reality-Shows schlichtweg nicht gegeben sind.
Die verwirrte Dragqueen will deshalb wissen: "Was tust du dann hier?" Edith nehme vor allem wegen der Gage an derartigen Shows teil. Und weil sie lernen will, mit ihrer Beeinträchtigung besser umzugehen.
Olivia Jones richtet eindringliche Worte an die Leipzigerin: "Reality ist kein Therapieplatz!" Damit spricht die 55-Jährige aus, was viele der anderen Büßenden die ganze Zeit denken.
"Ich glaube, nicht alle haben Verständnis", mutmaßt Edith im Anschluss und ahnt bereits, wie richtig sie mit ihrer Vermutung liegt.
Das große Promi-Büßen: Theresia Fischer werde "Klassismus" vorgeworfen
Doch Edith muss sich nicht als Einzige ihrer Vergangenheit stellen. Auch Theresia Fischer (33) wird zur Runde der Schande gebeten.
Als die Einladung zum Promi-Büßen kam, habe die Blondine gar nicht verstanden, warum. Später habe sie noch mal genauer nachgedacht: "Der Haken wurde mir auch schnell bewusst. Und für mich ist es das Schlimmste, dass ich in den Augen der Zuschauenden Klassismus betrieben habe."
Olivia Jones fackelt nicht lang und zeigt eine pikante Szene aus dem "Sommerhaus der Stars", in der sich die 33-Jährige abfällig über Menschen äußert, die sprachlich "unter ihrem Bildungsniveau" seien.
Als Theresia das sieht, kommen ihr prompt die Tränen: "Ich wusste, dass der Satz kommt." Doch diese Aufnahmen sind längst nicht die einzigen ...
Sendehinweis: Ab sofort stehen die Folgen 9 und 10 von "Das große Promi-Büßen" bei Joyn PLUS+ auf Abruf bereit. Bei ProSieben laufen die Episoden immer donnerstags ab 23.10 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: JOYN (2)