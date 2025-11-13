Edith Stehfest bekommt klare Ansage: "Reality ist kein Therapieplatz"

Erzberg (Österreich) - Bei " Das große Promi-Büßen " ist es mal wieder Zeit für die Runde der Schande. Diesmal muss sich Edith Stehfest (30) ihren vergangenen Worten und Taten stellen. Doch mit ihrer Reaktion darauf macht sich die Ex von Eric Stehfest (36) noch unbeliebter bei ihren Mitstreitern.

Edith Stehfest (30, l.) reflektiert ihr Verhalten, schiebt dieses aber auf ihr ADHS. © Bildmontage: JOYN (2)

Die 30-Jährige weiß um ihr konfrontatives und teils aggressives Verhalten gegenüber einigen Reality-Kollegen in früheren TV-Formaten.

Olivia Jones (55) präsentiert ihr unangenehme Szenen aus dem Dschungelcamp, aus denen hervorgeht, wie angegriffen sich Edith von den damaligen Mitcampern fühlt.

Die zweifache Mutter hat für ihr Benehmen nur eine Erklärung: "komplette Überreizung". Durch ihr diagnostiziertes ADHS brauche sie vor allem Strukturen und einen geregelten Tagesablauf, welche in Reality-Shows schlichtweg nicht gegeben sind.

Die verwirrte Dragqueen will deshalb wissen: "Was tust du dann hier?" Edith nehme vor allem wegen der Gage an derartigen Shows teil. Und weil sie lernen will, mit ihrer Beeinträchtigung besser umzugehen.

Olivia Jones richtet eindringliche Worte an die Leipzigerin: "Reality ist kein Therapieplatz!" Damit spricht die 55-Jährige aus, was viele der anderen Büßenden die ganze Zeit denken.

"Ich glaube, nicht alle haben Verständnis", mutmaßt Edith im Anschluss und ahnt bereits, wie richtig sie mit ihrer Vermutung liegt.