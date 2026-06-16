Wegen Betrug zu Knaststrafe verurteilt: Ex-Nationaltorhüter Eike Immel beim großen Promibüßen

München/Erzberg - Früher kämpfte er mit der deutschen Nationalmannschaft bei zwei Welt- und Europameisterschaften um den Sieg, im Herbst 2026 lässt sich Eike Immel (65) beim " Großen Promibüßen " auf Joyn von Dragqueen Olivia Jones (56) die Leviten lesen. Auch neun weitere Prominente wollen sich ihren Sünden stellen.

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65) lebt heute am Existenzminimum. © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Wegen Betrugs in über 100 Fällen wurde der ehemalige Nationaltorwart vergangenen Sommer vom Amtsgericht in Marburg zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Demnach habe Eike Immel verschiedenen Personen Geld geliehen und nie zurückgezahlt. In einem Fall soll er Karten für ein EM-Spiel verkauft, dafür Geld kassiert, die Tickets aber nie an den Käufer ausgehändigt haben. Immels Schulden: über 34.340 Euro!

Im Knast sitzt der 65-Jährige aktuell aber nicht. Sein Anwalt legte Berufung gegen das Urteil ein. Statt hinter Gittern über seine Taten nachzudenken, will der Ex-Fußballstar gemeinsam mit anderen "VIPs" im TV-Camp Buße tun.

Mit dabei sind auch die wandelnden Red Flags der Dating-Formate Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute (29), deren Beziehungen unmittelbar nach "Temptation Island VIP" kläglich scheiterten.

Ob die "maskulinen Männer" von ihrem hohen Ross herunterkommen und ihr teils frauenverachtendes Handeln reflektieren?