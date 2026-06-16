Wegen Betrug zu Knaststrafe verurteilt: Ex-Nationaltorhüter Eike Immel beim großen Promibüßen
München/Erzberg - Früher kämpfte er mit der deutschen Nationalmannschaft bei zwei Welt- und Europameisterschaften um den Sieg, im Herbst 2026 lässt sich Eike Immel (65) beim "Großen Promibüßen" auf Joyn von Dragqueen Olivia Jones (56) die Leviten lesen. Auch neun weitere Prominente wollen sich ihren Sünden stellen.
Wegen Betrugs in über 100 Fällen wurde der ehemalige Nationaltorwart vergangenen Sommer vom Amtsgericht in Marburg zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.
Demnach habe Eike Immel verschiedenen Personen Geld geliehen und nie zurückgezahlt. In einem Fall soll er Karten für ein EM-Spiel verkauft, dafür Geld kassiert, die Tickets aber nie an den Käufer ausgehändigt haben. Immels Schulden: über 34.340 Euro!
Im Knast sitzt der 65-Jährige aktuell aber nicht. Sein Anwalt legte Berufung gegen das Urteil ein. Statt hinter Gittern über seine Taten nachzudenken, will der Ex-Fußballstar gemeinsam mit anderen "VIPs" im TV-Camp Buße tun.
Mit dabei sind auch die wandelnden Red Flags der Dating-Formate Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute (29), deren Beziehungen unmittelbar nach "Temptation Island VIP" kläglich scheiterten.
Ob die "maskulinen Männer" von ihrem hohen Ross herunterkommen und ihr teils frauenverachtendes Handeln reflektieren?
"Das große Promibüßen 2026" wird explosiv: Auch Georgina Fleur und Sahel sind dabei
Auch It-Girl Georgina Fleur (36), Reality-Sternchen Sahel (26), "Queen of Gossip" Nadja Großmann (26) und der selbst ernannte "Checker vom Neckar", Cosimo Citiolo (44), wagen die öffentliche Konfrontation mit ihren Vergehen.
Alle vier sind für ihr schnell aufbrausendes Verhalten bekannt. Insbesondere Georgina und Sahel sind bereits aufgrund von aggressivem Auftreten und sogar handgreiflicher Übergriffe aus Shows geflogen. Ob sie sich im Camp zusammenreißen können?
Weit weg von lieb und nett sind auch die aus Social Media bekannten Gesichter Anna Miltina und Raffaela Raab (30). Letztere hat sich als radikale Tierschutzaktivistin und militante Veganerin im Netz einen Namen gemacht. Nicht immer stößt sie mit ihren provokanten Straßeninterviews auf Zustimmung.
Zu Guter Letzt komplettiert Melissa Hofman (27) den Cast. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der "Realitystar Academy", wo sie durch fiese Lästereien und Mobbing negativ auffiel.
Der genaue Starttermin der fünften Staffel von "Das große Promibüßen" wird noch bekanntgegeben.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI/RTLZWEI/obs, Joyn