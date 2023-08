Vater verkauft Tochter auf dem ProSieben-"Heiratsmarkt": Alle wollen SIE!

Ali (47) und Alex (50) suchen einen Partner für Juliette (22) aus. © ProSieben/Richard Hübner

Einige Kandidaten scheinen diese Hilfe von Verwandten und Freunden dringend nötig zu haben: Sie klagen allesamt über ihre gescheiterten Beziehungen und fragwürdigen Entscheidungen in Sachen Liebe.

So auch Juliette Lau (22), die sich meistens zu Südländern hingezogen fühlt und da schon das ein oder andere Mal ins Klo greifen musste - beispielsweise auch bei "Are You The One?".

Dementsprechend geschult sind inzwischen auch schon ihr Vater Alex (50) und Patenonkel Ali (47): "Ich sehe immer sofort, was das für Typen sind", erklärt Juliettes Papa, der in Leipzig ein Restaurant führt.

"Das wird erst mal ignoriert bis sich dann herauskristallisiert, dass ich doch Recht hatte."

Sein Fazit: "Es gibt doch eigentlich nur noch Fuckboys, oder?". Ist das vielleicht der Grund dafür, warum seine Tochter seit 2019 single ist?

Sprüche wie "Sie hat eine schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern", die ein Single-Mann beim ersten Anblick einer Kandidatin vom Stapel lässt, dürften dem Gastronomen also ganz und gar nicht gefallen.