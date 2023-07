Eskalation bei "Bachelorette"-Folge zwei: "Er macht sich einfach zum Affen!"

In der zweiten Folge lädt "Bachelorette" Jenni die ersten Männer zum Date ein. Ein unangenehmer Zwischenfall trübt allerdings etwas die Stimmung.

Von Alice Nägle

Phuket (Thailand) - Nachdem in Folge eins schon zwei der 18 Kandidaten das Paradies verlassen mussten, verabschiedet sich "Bachelorette" Jennifer Saro (27) diese Woche gleich von den nächsten beiden Single-Männern. Die euphorische Partystimmung wurde außerdem durch einen Neuzugang und einen testosterongesteuerten Männerstreit in der Villa getrübt. Trotzdem ist Jenny ganz schön in Flirt-Laune.

Achtung, Spoiler!

"Bachelorette" Jenny (27) vermisst ihren "Keksi" jetzt schon. Freut sich aber auch auf die anstehenden ersten Dates. © RTL "Es ist erst der Anfang, aber ich vermisse ihn schon", sagte "Bachelorette" Jenny bereits zu Beginn der zweiten Folge. Als die 27-Jährige mit ihrer Freundin und Babysitterin Meli über die Zeit in Thailand quatscht, gibt sie zu: "Es ist definitiv ein Spagat zwischen zwei Welten!" Ihren "Keksi" in guten Händen wissend, freut sich die Rosendame auf die Dates, die nun endlich anstehen. Doch los geht's mit dem Einzug der Männer in die Villa: "Das ist das, worauf wir alle gewartet haben", schreit jemand aus dem Off. "Party", ergänzt ein anderer brüllend. Doch dann die Ernüchterung: Statt Party warten buddhistische Mönche mit einer Segnung am Pool. "Wir haben gedacht, wir kommen da jetzt rein und es geht voll die Party ab". Die vorbereitete Glückszeremonie lässt den ein oder anderen verschmitzt schmunzeln. Die Bachelorette Bachelorette Jennifer: Wird man ihren Sohn in der Sendung sehen? Doch der Testosteron-Alarm lässt auch in dieser Folge nicht lange auf sich warten: "Geisteskranke Villa. Das kenne ich nur von Instagram", gab der Kölner Baro (25) zu. Kurz nachdem die Männer ihren Einzug in die Luxusvilla standesgemäß eingeläutet hatten, klingelt auch schon das iPad: Das erste Gruppendate steht an!

Bachelorette Jennifer ist wenig begeistert von Juliens Erziehungstipps

Gleich sieben Männer lud die 27-Jährigen "Bachelorette" auf das Gruppendate ein. Bei einem Insekten-Snack kam sie mit dem ein oder anderen ins Plaudern. © RTL Das Gruppendate verspricht ein kulinarisches Highlight. Gedichteschreiber David (25), Favorit Mike (27), Fitnesscoach Gianluca (27), Ex-Love-Islander Finn (25), Partymaus Adrian (26), Villa-ältester Julien (38) und Fuhrparkmanager Kaan (26) treffen auf die leger-gekleidete Jenny auf dem Nachtmarkt in Thailand. Die "Bachelorette" fällt beim gemeinsamen Bierchen direkt mit der Tür ins Haus und sorgt mit der Frage "Wie war das für euch, als ich erzählt habe, dass ich Mama bin?", erstmal für Schweigen am Tisch. Ein gemeinsames Heuschrecken-Tasting lockert die Stimmung dann aber wieder auf. Auf ein Einzelgespräch mit Adrian folgt ein kurzer Dreier mit Finn und Gianluca, bei dem Finn definitiv das Gespräch an sich reist und damit seinem Konkurrenten die Laune etwas vermiest. Die Bachelorette Panne vor "Bachelorette"-Start: Ist ER der Gewinner? Die zurückgelassenen Männer in der Villa erhielten derweil einen Fresskorb mit thailändischen Spezialitäten, darunter "Jahrhundertalte Eier", die die Männer eher weniger begeisterten: "Das stinkt wie ein Proteinfurz, Digga!", kommentierte der aufmerksamkeitssuchende Ex-Boxer Baro. Dieser verbrannte sich bei seiner Vorpresch-Aktion mit einer scharfen Chilischote dann aber ordentlich die Zunge. Parallel versucht der 38-jährige Julien mit seinen Ersatz-Daddy-Skills bei der Mama eines Sohnes zu punkten. Das geht aber eher nach hinten los. "Ich bin nicht hier um einen Vaterersatz zu suchen", verriet Jenny skeptisch im Interview.

Jesaia (27) und "Bachelorette" Jenny (27) führten beim allerersten Einzeldate direkt tiefe Gespräche. © RTL

Nach dieser Sportsession war mit Kölner Baro (25) gar nicht gut Kirschen essen. Wegen seiner Gespräche mit "Bachelorette" Jenny gab er den Männern Anlass zur Lästerei. Er eskalierte und beleidigte seinen Mitkonkurrenten Kaan (26). © RTL Das war's aber noch nicht! Zu später Stunde lädt die Rosekavalierin noch zum allerersten Einzeldate ein. Schwabe Jesaia (27) ist der Auserwählte. Der Wirtschaftspsychologie-Student konfrontiert die schöne Wahl-Berlinerin direkt mit einer eher ungewöhnlichen Frage: "Was wäre, wenn wir zusammenkommen und ich irgendwann zu deinem Sohn eine Bindung aufbaue und wir uns dann trennen?", die die "Bachelorette" anfangs sichtlich irritiert. Alles in allem verbringen die beiden ein ruhiges, flirty Date aus dem Jenny mit einem "riesigen Fragezeichen" herausgeht. Der Fakt, dass der Junggeselle zwar mitten im Leben stünde, aber gleichzeitig Student ist und in einer WG wohne, passe für die 27-Jährige nicht zusammen.

Das WG-Thema scheint sie auch weiterhin nicht loszulassen. Bei einer Sportsession in der Villa kommt sie am nächsten Tag erneut darauf zurück. "Ich könnte mir nicht vorstellen in einer WG zu wohnen. Gar kein Bock". Bürokaufmann Baro fällt während ihres gesamten Besuchs unangenehm auf. "Er macht sich einfach zum Affen", so Kaan über die Worte des Kölner. Die Tuscheleien der anderen Männer passen dem 25-Jährigen allerdings überhaupt nicht. Er lässt seine Wut über die Lästereien ungezügelt am Boxsack aus, eskaliert später im Pool und beschimpft Kaan, sodass RTL die Worte piepsen muss: "Was willst du, du W****r?!".

Alex (27) durfte mit "Bachelorette" Jenni (27) ein Einzeldate verbringen. Der Mannheimer entpuppte sich super nervös, erhielt dennoch eine Rose. © RTL

Davon bekommt Jenny nichts mit und plant ein actionreiches Einzeldate mit Alex (27). Die beiden schlagen sich wacker beim Seiltanz über den Dächern Phukets und lassen den Abend bei einem Glas Wein ausklingen. Doch trotz der enormen Nervosität des Mannheimers während des Dates, zückt die Mama von einem Sohn die erste Vorab-Rose und sichert dem Gleichaltrigen einen Platz in der nächsten Runde. Nach einer Überraschung folgt die nächste: Der Sender hat einen neuen Kandidaten in die Villa geschleust. Der gebürtige Syrer Kinan (26) empfängt die Rosendame zu Beginn der Nacht der Rosen mit Gitarre und Kerzenschein. Das begeistert zwar Jenny, aber nicht die anderen Eroberer.

Erst seit Folge zwei neu in der Villa: Kinan (26). Der gebürtige Syrer überforderte die "Bachelorette" anfangs mit seiner Anwesenheit, überzeugte sie dann aber mit seiner Gesangseinlage. © RTL

Diese beiden Männer mussten in der zweiten Folge gehen:

Erwischt! Bevor sich Jenny entscheiden muss, fällt vor der Rosenverteilung sogar noch der erste Kuss der Staffel. Hamburger Oguzhan (27) verpasst der Bachelorette beim Tanzen einen Schmatzer auf ihr Bein. In der zweiten Nacht der Rosen gehen dann ebenfalls zwei Männer leer aus. Männer-Favorit Mike aus Hamburg (27) und der Möchtegern-Vaterersatz Julien (38) bekommen keine rote Schnittblume und verpassen damit die Chance auf das Herz von "Bachelorette" Jennifer.

Tschüss: Mike (27) aus Hamburg und Julien (38) aus Düsseldorf müssen sich in Folge zwei von der "Bachelorette" verabschieden. © Montage: RTL/Markus Hertrich