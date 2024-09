"Die Höhle der Löwen": Sportreporter-Legende rührt Investoren mit Sucht-Geständnis zu Deal!

Mit einem emotionalen Pitch rührt der ehemalige Sportreporter Werner Hansch die Investoren in "Die Höhle der Löwen" und kann so anderen Menschen helfen.

Von Patrick Richter

Köln - Emotionaler Moment am Montagabend bei der Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Der ehemalige Sportkommentator und Ex-Promi-Big Brother Teilnehmer Werner Hansch (86) hat in der ersten Sendung der Jubiläumsstaffel von seiner jahrelangen Spielsucht berichtet. Gleichzeitig versuchte er die Investoren von einem Deal für die Anwaltsplattform "Zockerhelden" zu überzeugen.

Legte eine hochemotionale Ansprache samt Suchtgeständnis hin: Werner Hansch (86, links) gemeinsam mit Co-Gründer und Anwalt Marc Ellerbrock (r.). © RTL / Bernd-Michael Maurer Gleich zu Beginn des Pitches wurde klar: Hier geht es um persönliche Schicksale. Werner Hansch berichtete davon nach Ende seiner beruflichen Laufbahn spielsüchtig geworden zu sein. Er verzockte seine gesamten Ersparnisse, rund eine halbe Million Euro, bei Pferdewetten und verlor Familie und Freunde durch Lügengeschichten um an Geld zu kommen - nur um seine Sucht befriedigen zu können. Inzwischen ist der mittlerweile 86-Jährige nach einer Suchttherapie geheilt und will anderen Suchtkranken, denen es ähnlich geht, helfen. Gemeinsam mit Anwalt Marc Ellerbrock hat er die Plattform "Zockerhelden" gegründet. Dort können Spielsüchtige kostenlos anfragen, ob sie von ihren damaligen Wett- und Spieleinsätzen eventuell Geld auf dem Rechtsweg zurückfordern können. Die Höhle der Löwen Zum Start der Jubiläumsstaffel: Dieser Promi pitcht bei "Die Höhle der Löwen" Der Grund: Bis 2021 war Glücksspiel in Deutschland weitgehend illegal. Die allermeisten Online-Spiele und Casino-Angebote hätten also gar nicht angeboten werden dürfen! Anwalt Marc Ellerbrock schätzt, dass die Unternehmen sich so mehrere Milliarden Euro ergaunert haben! "Also ich habe ja schon viele emotionale Momente hier erlebt, aber das ist sicher der Stärkste", muss Löwin Tijen Onaran (39) nach der Vorstellung des Start-ups erstmal durchatmen. Auch die anderen Löwen sind vom Auftritt der Sportkommentatoren-Legende sichtlich angefasst.

Investor Carsten Maschmeyer wird nach Pitch deutlich: "Sie gehen hier auf keinen Fall ohne Deal raus!"