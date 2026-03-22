"Du bist zu teuer": Leipziger Gründer müssen bei "Die Höhle der Löwen" einstecken

Leipzig/Köln - "Wir wollen älteren Menschen helfen, länger allein selbstständig zu leben." Mit dieser Ansage kommt das Team von "ANABOX smart" aus Leipzig in " Die Höhle der Löwen ". Doch vor allem vertrieblich stehen sie noch ganz am Anfang und benötigen viel Hilfe.

V.l.n.r.: Oma Jutta, Robert Gühne (34), Chris Walter (34), Daniel Böber (34) und Jürgen Burkert (66) wollen ihre "ANABOX smart" groß machen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Leipziger haben einen digitalen Medikamentenspender erfunden. Die Box blinkt und piept, wenn die Tabletten eingenommen werden sollen. Über Sensoren wird die Einnahme registriert und dann in Echtzeit per App an Angehörige übermittelt. Bei vergessen Tabletten kriegen diese extra eine Nachricht.

"Wir suchen einen starken Partner, der uns hilft, das Produkt am Markt zu positionieren", erklärt Jürgen Burkert (66), Partner von "ANABOX smart", in der neuen Folge.

Dafür wollen die Gründer 180.000 Euro und bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

Die Box ist technisch komplett entwickelt. Es gibt ein europäisches Patent, eine lange Akkulaufzeit und ein ausgeklügeltes System. Laut der Weltgesundheitsorganisation nimmt etwa die Hälfte aller Patienten ihre Medikamente nicht korrekt ein. Einen Markt gibt es also auch.

Allerdings bauen die Gründer das Produkt selbst. "Du bist zu teuer", stellt Tech-Investor Frank Thelen (50) schockiert fest. Allein in der Produktion kostet die Box 100 Euro. Bisher wurden erst 20 Stück davon verkauft. Drei Löwen springen ab. Stehen die Gründer damit vor dem Aus?