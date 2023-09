Ihr Konto war leer: DHDL-Star Tijen Onaran spricht offen über "Scham" und "Existenzangst"

Köln - Von null zur erfolgreichen Unternehmerin! Tijen Onaran (38) weiß, wie es ist, ganz unten anzufangen, um sich etwas aufzubauen. Heute sitzt sie als Investorin in der VOX-Gründershow " Die Höhle der Löwen " zwischen Business-Größen wie Carsten Maschmeyer (64) und Ralf Dümmel (56). Im Interview mit TAG24 hat sie über die holprigen Anfänge ihrer Karriere gesprochen, die von Scham, Existenzangst, aber auch von einer großen Portion Mut geprägt waren.

Tijen Onaran (38) ist in der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" als Investorin neu eingestiegen.

"Als jemand, die selfmade ist, bin ich es gewohnt, sehr viel zu kämpfen", erklärt Tijen beim Gespräch in den heiligen Hallen von RTL in Köln-Deutz. Um den Werbegang der gebürtigen Karlsruherin zu verstehen, ist es wichtig, ihren Background zu kennen.

Tijens Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland. Die 38-Jährige ist die Erste in ihrer Familie, die den Schritt ins Unternehmertum gewagt hat.

Ein Berufsfeld, mit dem ihre Mutter und ihr Vater grundsätzlich nur wenig anfangen können, wie Tijen erzählt. "Wenn ich sage. 'Ich berate Firmen in puncto Vielfalt', dann sagen meine Eltern: 'Was genau ist das?'"

Schon in der Schule hätten andere Heranwachsende ihren Praktikumsplatz bekommen, "weil Papa den CEO von Unternehmen XY kennt" - "und du schriebst 50.000 Bewerbungen und kriegst nur Absagen", erinnert sich die VOX-Löwin zurück.

Ähnlich sei es beim ersten Job. "Wir wissen alle, Vitamin B ist das A und O. Du kannst noch so gut sein - wenn du nicht die entscheidenden Leute kennst, dann wirst du es schwer haben, Zugänge zu finden."

"Ich musste mir vieles selber aufbauen", sagt Tijen. Für ganz viele Menschen sei das, was sie am eigenen Leib erlebt hat, die Normalität. "Nur ich zeige es jetzt durch mich als Person."

Und so spricht die Business-Expertin auch erstaunlich offen über Zeiten, in denen der große Erfolg noch in weiter Ferne lag und Geldsorgen ihren Alltag bestimmten.