Anna-Carina nach Dschungelcamp-Aus knallhart: "Ich bereue die Umarmung mit Edith!"

"Ich bin froh, raus zu sein. Die Situation wird sich zuspitzen", prognostiziert die Ex von Stefan Mross (57) in der "Stunde danach"-Show.

Daniel Böhm empfing seine Anna-Carina im australischen Hotel. © RTL

Als Genugtuung sieht Woitschack die Prüfung an Tag 15 an, in der Timur und vor allem Edith Höllenqualen erlitten. Eingesperrt mit 15 Schlangen in einem Solarium-Sarg holten beide keine Sterne. Anna-Carina hatte selbige Prüfung zuvor schon abgebrochen, war anschließend von Edith von der Seite angeraunzt worden: "Keine Sterne holen, aber über Essen reden."

Nun könne die Ehefrau von Eric Stehfest (35) ihren Struggle mit der Aufgabe hoffentlich besser nachempfinden.

Eine Aussprache mit Edith sei Anna-Carina übrigens nicht wichtig. Vielmehr bereue sie es "dass ich diese Umarmung [bei der Verabschiedung, Anm. d. Red.] angenommen habe. Man hat mir angesehen, dass es mir nicht recht war in dem Moment."

Mittlerweile ist die Schlagersängerin bei ihrem Freund Daniel Böhm im Hotel angekommen. "Es war eine Reizüberflutung: essen, trinken, Leute wiedersehen, in einem Bett schlafen. Man muss das erst verarbeiten."

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar täglich um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.