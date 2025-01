Der Dschungel ist voll: RTL haut alle zwölf "IBES"-Teilnehmer auf einmal raus!

Köln/Australien - "Ich bin ein Star, holt mich hier rauuuuuus!": Wenn dieser Schrei am 24. Januar wieder ertönt, müssen zwölf Promis ihr Bett mit Ameisen und Spinnen teilen. Jetzt steht fest, wer in diesem Jahr dabei ist.

Zu sehen sind in dem Clip etwa die beiden Schauspieler Nina Bott (47) und Timur Ülker (35). Auch die ehemalige " Bachelor "-Ohrfeigenverteilerin und " Promi Big Brother "-Gewinnerin Yeliz Koc (31) ist am Lagerfeuer mit von der Partie.

Trash-TV-Urgestein Sam Dylan (33) wird wohl auch im Dschungelcamp wieder für Wirbel sorgen. © Henning Kaiser/dpa

Auch Trash-TV-Allzweckwaffe Sam Dylan zieht ins Dschungelcamp. Der 33-Jährige wird auch am anderen Ende des Globus nicht davon zurückschrecken, seine Giftpfeile zu verschießen. Mit ihm ist Krawall vorprogrammiert

Selbiges gilt für Alessia Herren (22). Wie schon bei "Kampf der Realitystars" und "Das Sommerhaus der Stars" will die Tochter von Willi Herren (†45) auch in Down Under auf den Spuren ihres berühmt-berüchtigten Vaters wandeln.

Dabei trifft sie auf Edith Stehfest (30). Die Sängerin und Schauspielerin tritt damit in die Fußstapfen ihres Ehemanns Eric Stehfest (35), der im Jahr 2022 an der Show teilnahm und dort am Ende auf dem zweiten Platz hinter König Filip Pavlovic (30) landete.

Komplettiert wird der zwölfköpfige Cast von Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und den früheren "Der Alte"-Star Pierre Sanoussi-Bliss (62). Die Moderation übernehmen wie gewohnt Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Los geht’s am 24. Januar. Alle Folgen werden bereits um 20.15 Uhr ausgestrahlt.