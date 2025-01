Blutige Vita: Das tat Dr. Bob, bevor er Kakerlaken aus Promi-Ohren zog

Robert McCarron (74) alias Dr. Bob hatte es vor seiner "Dschungelcamp"-Karriere sogar bis nach Hollywood geschafft. © RTL

Seit der allerersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist Robert McCarron (so sein richtiger Name) zur Stelle, wenn vor einer Prüfung über die möglichen Gefahren aufgeklärt wird oder ein medizinischer Notfall vorliegt.

Was jedoch kaum einer weiß: Vor seiner Tätigkeit als Paramedic in dem beliebten RTL-Format war Bob in der Filmbrache tätig - als Maskenbildner und Special-Effects-Künstler. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten trugen ihn sogar bis nach Hollywood.

McCarron wirkte unter anderem an Blockbustern wie "Matrix" oder "Mad Max II" mit. Für die Splatter-Komödie "Braindead" stellte er die Prothesen her. Der Regisseur des Films: Peter Jackson. Der 63-Jährige zeichnet sich immerhin auch für die "Herr der Ringe"-Trilogie verantwortlich.

Bevor er sich also um die Gesundheit von VIPs wie Sarah Knappik (38), Marc Terenzi (46), Nadja Abd el Farrag (59), Thorsten Legat (56), Evelyn Burdecki (36) und Co. gekümmert hat, arbeitete er mit den ganz Großen der Branche zusammen.