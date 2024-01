Dschungelcamp-Kandidatin verfasst "Testament": Hat sie so viel Angst?

Frankfurt am Main/Australien - Noch einmal schlafen, dann ist es so weit: Das berüchtigte RTL-Dschungelcamp beginnt. Doch vor dem Start der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat sich eine der Kandidatinnen mit einem äußerst ungewöhnlichen Statement zu Wort gemeldet: Sie hat ein "Testament" verfasst!

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) hat schon einige Show-Erfahrungen gesammelt: Sie war als Kandidatin bei "Ex on the Beach", "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" mit dabei. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Die Rede ist von der 27-jährigen Leyla Lahouar aus Frankfurt am Main.

Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die Halbtunesierin ein Instagram-Reel. In dem Clip sitzt die Reality-Darstellerin auf einem Bett, vermutlich in einem Hotel in Australien. Sie hält einen Schreibblock in der Hand.

"Ich habe mein Testament vorbereitet, das haben wir einmal hier, falls ich im Dschungelcamp versterben sollte", sagt Leyla mit ernster Miene.

Dazu dreht sie den Schreibblock und hält ihn hoch. Wie zu sehen ist, wurde auf der obersten Seite ein handschriftlicher Text notiert und zweifach unterschrieben.

"Testament von Leyla Lahouar, geboren am 14.5.1996", liest die 27-Jährige vor.