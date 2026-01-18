Gil Ofarims Dschungel-Teilnahme nervt auch Mitcamper: "Ich bräuchte ihn da nicht"

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus (RTL): Einige von Gil Ofarims australischen Mitstreitern werden zur Camp-Natter, wenn sie seinen Namen hören.

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Dass Gil Ofarim (43) nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in Leipzig von RTL mit der Teilnahme am Dschungelcamp "belohnt" wird, ist für viele Zuschauer schier unerträglich. Aber auch einige seiner australischen Mitstreiter werden zur Camp-Natter, wenn sie seinen Namen hören.

Gil Ofarim (43) hat sich mit seinem erfundenen Antisemitismus-Vorfall in Leipzig für die Dschungelcamp-Teilnahme qualifiziert. © RTL Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) war die Erste, die deutlich wurde, sprach aufgrund seiner Lüge von einem "No-Go". TAG24 wollte auch von den zehn anderen RTL-Campern wissen, wie sie mit Ofarims Teilnahme umgehen. Der Großteil wollte sich dazu nicht öffentlich äußern, unter anderem Simone Ballack (49) sei zu "keiner Stellungnahme" bereit. Meinungsstark zeigt sich hingegen Umut Tekin (28). "Ich finde es absolut nicht cool, was Gil Ofarim gemacht hat. Ich weiß ganz genau, was er gemacht hat und das finde ich unverzeihlich", so der Reality-Star, der unter anderem im "Sommerhaus der Stars" war. "Ich weiß nicht, wie ich im Camp auf ihn reagiere. Ich bräuchte ihn im Camp nicht." Dschungelcamp Stephen Dürr mit emotionalem Geständnis: "Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen" Hubert Fella (58) kenne den Sohn von Sänger Abi Ofarim (†80) persönlich nicht. "Ich werde schauen, wie er ist, was er macht. Dementsprechend werde ich dann handeln", sagt er zu TAG24.

Ex-Camperin Danni Büchner (47) gab Umut Tekin (28) Tipps. © Bildmontage: IMAGO / nicepix.world ; RTL

Dschungelcamp 2026: Hubert Fella und Umut Tekin bewerben sich um Prüfungen

Hubert Fella (58) hat Angst vor so ziemlich allem. © RTL Stephen Dürr (51) hatte bei Instagram schon verlauten lassen, dass die elf Mitstreiter "vorher nicht gefragt" wurden. "RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen." Umut übrigens habe von einer Ex-Camperin Tipps bekommen. "Danni Büchner hat mir auf Instagram geschrieben und mir einfach gesagt, dass ich so bleiben soll, wie ich bin", berichtet er TAG24. Seine größte Überwindung: "Alles, was mit Essen ist, bringt mich zum Erbrechen." Und: "Ich habe so Angst vor Spinnen und Schlangen." Dschungelcamp "Ich will, ich will, ich will!": Simone Ballack heiß auf alle Dschungelprüfungen Auch Hubert, der nach seinem Mann Matthias Mangiapane (42) nun auch nach Australien darf, könnte zu einem Dauer-Kandidaten in den Prüfungen werden. "Ich hab Probleme mit der Höhe, mit Geckos, Schlangen und Spinnen - aber ich versuche, meine Ängste zu überwinden und alles zu probieren." Während viele das TV-Abenteuer einfach auf sich zukommen lassen, habe sich Simone "vor allem mental vorbereitet: weniger 'perfekte Abläufe', mehr Gelassenheit und Fokus auf das, was ich beeinflussen kann". Die Ex-Frau des früheren Fußball-Nationalspielers Michael Ballack (49) habe zudem "ein paar Tipps von früheren Teilnehmern mitgenommen", ohne Namen nennen zu wollen.

Simone Ballack (49) setzt auf mehr Gelassenheit. © RTL