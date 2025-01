GZSZ-Star Timur Ülker kündigt "ein paar Geheimnisse" fürs Dschungelcamp an

Timur Ülker (35) wird ab dem 24. Januar im Dschungelcamp zu sehen sein. © RTL / Boris Breuer

Wenn es für den Schauspieler Ende Januar nach Australien geht, dann wird er natürlich am meisten seine Familie vermissen, die nicht mit ihm nach Down Under reisen wird, wie er in der neuesten Folge vom GZSZ-Podcast verriet.

Das ist aber noch nicht alles, was ihm fehlen wird, denn da wäre zum Beispiel auch noch sein Handy. Schließlich habe er "teilweise eine Bildschirmzeit von zwölf Stunden". In diesem Zusammenhang freue er sich allerdings auf den "Detox" und darauf, endlich mal nicht erreichbar sein zu müssen.

Und worauf können sich die Zuschauer bei seinem Auftritt in der RTL-Show freuen? Er habe "ein paar Geheimnisse, die hundertprozentig ans Tageslicht kommen werden - so optisch", beichtete der 35-Jährige Moderatorin Loreen Rahe.

Allgemein blicke er seiner Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit "Mixed Feelings" entgegen. "Ich freue mich einfach auf diese Erfahrung, ich hab aber auch unheimlichen Respekt, vor dem, was da passiert", so Ülker.