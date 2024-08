RTL dreht Regeln auf links: Das ist im Sommer-Dschungelcamp alles anders!

Köln - In wenigen Tagen startet bei RTL die Sommer-Variante von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus ". Das Format unterscheidet sich allerdings grundlegend von der regulären Staffel. Hier gibt's die wichtigsten Änderungen!

In einem Instagram-Video nennt das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) weitere Details. "Wenn man zum Beispiel mal eine Prüfung nicht gewinnen sollte, dann muss man halt nach Hause gehen", stellt Zietlow klar.

Die Vergangenheitsform mag überraschen, ist in diesem Fall aber korrekt. Bereits im Mai fanden die Dreharbeiten statt. Anders als gewohnt wird "IBES 2.0" also keine Live-Show sein, was einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt.

Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) führen wie gewohnt als Moderatoren durch die Sendung. © RTL / Pascal Bünning

Co-Moderator Köppen gefällt das: Der 41-Jährige erklärt dazu: "Die im Camp können sich dann am Ende in die Augen gucken und können dann halt sagen: Warum hast du denn eigentlich gesagt, dass ich das jetzt hier so machen soll oder gehen muss?!"

Auch Dr. Bob (74) ist wieder mit dabei. "Diese Staffel wird völlig anders!", teasert der Australier im großen RTL-Interview bereits vielversprechend an. "Affen könnten den Stars das Essen stehlen. Dann gibt es noch Leoparden, Krokodile und Nilpferde."

Der Drehort im Swadini Nationalpark ist den Fans der Show allerdings nicht neu. Dort fand bereits die Corona-Staffel im Jahr 2022 statt. Für die Zuschauer wird es unter anderem ein Wiedersehen mit Trash-Veteranen wie Daniela Büchner (46), Sarah Knappik (37) und Thorsten Legat (55) geben.

"Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden", so der offizielle Titel, wird ab dem 16. August täglich um 20.15 Uhr zu sehen sein. Wer nicht so lange warten will, kann sich die erste Folge bereits einen Tag zuvor auf RTL+ sehen.