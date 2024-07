Sarah Knappik will Dschungel-Comeback ohne Zickereien: "Neue Seite zeigen!"

Standen 2011 im Dschungelcamp heftig auf Kriegsfuß: Schauspielerin Katy Karrenbauer (61) und Sarah Knappik (37). © RTL

Gegen ihre damaligen Feinde, Jay Khan (42) und Katy Karrenbauer (61), hegt Sarah im Übrigen keinen Groll mehr. Das sei schließlich 13 Jahre her und sie wünsche Khan auch alles Gute.

Auf ihn und Karrenbauer, die Knappik bei einer Wiedersehensshow angeblich eine "Cognac-Säuferin" genannt hat, trifft sie beim Legenden-Camp ohnehin nicht.

Bleibt die Frage, ob die Zuschauer abgesehen von Sarahs neuer Attitüde im Camp auch wieder ihr mehr als amüsantes Deutsch-Englisch zu hören bekommen. Mit Sätzen wie "What happens when we break?", oder "My air was away", sorgte sie auch für den ein oder anderen Lacher.

