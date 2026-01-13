Spitzenverdienerin: Diese Gage lockte Simone Ballack ins Dschungelcamp

München - Simone Ballack (49) zieht ins Dschungelcamp . Bereits ein Jahr zuvor wurde sie von RTL angefragt – doch lehnte ab. Für 2026 griff der Sender schließlich tiefer in die Tasche und lockte die 49-Jährige mit einer Mega-Gage.

Simone Ballack (49) lehnte 2025 die Dschungelcamp-Teilnahme ab. © RTL

Am 23. Januar startet wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" auf RTL. Für viele teilnehmenden Promis ein lukratives Geschäft.

Auch Simone Ballack könne sich sicherlich nicht beschweren, wie sie selbst der "AZ" verriet. Und Ex-Camperin Micaela Schäfer (42) will sogar ganz genau die Gagen der Promis kennen.

Laut Schäfer soll die Unternehmerin circa 190.000 Euro durch ihre Teilnahme an der RTL-Show verdienen: "Sie wird zu den Spitzenverdienern der diesjährigen Staffel gehören."



Simone Ballack selbst äußerte sich zur genauen Summe nicht – nur so viel: "Die Gage fiel so aus, dass sie ein zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz für die Teilnahme am Dschungelcamp war."