Vor TV-Start des Dschungelcamps: Diese beiden Teilnehmer hatten gemeinsam Sex!

In gemeinsamen Spielen hatten Mike Heiter und Kim Virginia bereits sichtlich Spaß. © © Screenshot/RTL

Schon vor Monaten bandelten Mike Heiter (31) und Kim Virginia (28) während der Dreharbeiten zu "Are You The One - Realitystars in Love" unter der thailändischen Sonne an.

Binnen kürzester Zeit kamen sich die beiden Realitystars derart näher, dass sie kurzerhand im "Boom Boom Room" verschwanden und für Höhepunkte der besonderen Art sorgten.

Nun treffen Mike und Kim erneut aufeinander! Im australischen Dschungel kämpfen die einstigen Turteltäubchen in wenigen Wochen schon bald um die Krone des Dschungels.

Schon vorab dürften sich etliche TV-Zuschauer auf spannenden Gossip und den ein oder anderen Zoff zwischen den Streithähnen freuen.

Nicht zuletzt sorgte die 28-Jährige und Ex-Freundin von Emanuell Weißenberger (30) mit ihrem Spruch "Wir haben vielleicht das gleiche Sternzeichen, Stier und Stier. Aber ich bin Aszendent Zwilling und du bist Aszendent Hund" für mächtig Stimmung.