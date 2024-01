Zu alt fürs Dschungelcamp? Jetzt spricht die Ehefrau von Heinz Hoenig

Heinz Hoenig (72) mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38). © Christian Charisius/dpa

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer scheinen davon genervt zu sein, dass Heinz von RTL für die Prüfungen im Dschungelcamp gesperrt wurde. In der Folge häufte sich insbesondere in den sozialen Medien Kritik am "7 Zwerge"-Darsteller.

Unfair, findet Heinz Ehefrau Annika. In der TV-Sendung "Die Stunde danach" verteidigte sie ihren Heinz nun vehement: "Jeder Kandidat, der im Camp ist, hat das Recht, drinnen zu sein!"

Die Kritik, der 72-Jährige sei zu alt für die Strapazen im Dschungel, versteht sie nicht, sondern betont: "Heinz ist kein Pflegefall. Er ist mit 70 noch mal Vater geworden. Es geht jetzt erst los."

Sie fände es super, dass er sich der Herausforderung im Dschungel stellen würde, so die 38-jährige Zweifach-Mama, die insbesondere die menschlichen Qualitäten ihres Mannes in den Vordergrund rücken wollte: "Heinz läuft vielleicht keinen Marathon da im Camp. Und er macht keine 20 Prüfungen. Aber er ist ein guter Gesprächspartner."