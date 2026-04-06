"DSDS"-Auftritt verschlägt der Jury die Sprache - auch Dieter Bohlen kann's nicht glauben
Köln - Dieser Auftritt sorgt bei "Deutschland sucht den Superstar" für staunende Gesichter: Kandidat Evan sorgt dafür, dass sich die Jury wieder wie in den 80er Jahren fühlt - und auch Pop-Titan Dieter Bohlen (72) spielt eine Rolle.
Als "ästhetischer Leckerbissen" wird Ivan angekündigt, als er den Castingraum der beliebten RTL-Show betritt.
"Du siehst ja aus wie der junge Dieter Bohlen", findet "Ballermann"-Star Isi Glück (35) beim Anblick des Kandidaten.
Der Grund: Mal abgesehen vom 80er-Look ähnelt seine Frisur der früheren Haarpracht des Ex-Mannes von Verona Pooth (57).
Da möchte der Pop-Titan aber nicht ganz mitgehen, denn er stellt klar: "Ich hatte mehr Haare als er!"
Zudem habe er "ja quasi die Jacke von Thomas Anders an", macht der 72-Jährige deutlich und führt schmunzelnd aus: "Also, so was habe ich nie angezogen."
"Deutschland sucht den Superstar": Kandidat Evan sorgt für einen weiteren Nostalgie-Moment
Wie Evan verrät, habe er sich diesen außergewöhnlichen Style bewusst zusammengestellt - was allerdings viel Aufwand bedeutet habe.
"Ich habe sehr lange danach gesucht. Dieser kurze Schnitt. Das gibt es ja nicht mehr", erklärt Casting-Gast.
Deshalb seien viele seiner Klamotten auch aus zweiter Hand. "Dass es sowas überhaupt noch gibt", staunt "DSDS"-Legende Dieter.
Aber nicht nur das Outfit des Kandidaten sorgt für Aufsehen bei den Juroren, sondern auch seine Songauswahl.
Denn Evan erzeugt mit dem Schlager "Braungebrannte Haut" von Nik P. (63) einen weiteren Nostalgie-Moment in der beliebten RTL-Castingshow.
Aber kann der Kandidat auch gesangtechnisch überzeugen, oder muss er direkt das Weite suchen?
Das könnt Ihr ab Samstag, dem 4. April in der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sehen. Die neuen Folgen werden immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und parallel bei RTL+ zu sehen sein. Die ersten beiden Casting-Shows gibt es bereits vorab auf Abruf.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius