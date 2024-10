DSDS: Mit diesem Talent bringt "Arabella" die Jury zum Staunen

München - In der achten Castingfolge der aktuellen Staffel " Deutschland sucht der Superstar " hofft Bernd Welzer (52) aus Taufkirchen bei München auf den begehrten Recall-Zettel.

"Arabella" alias Bernd (52) kann laut eigener Aussage in drei Stimmlagen singen. © RTL / Markus Hertrich

Er will die Jury mit seiner Kunstfigur "Arabella" überzeugen und tritt in Frauenkleidung auf. "Mein Traum ist es, Travestiekünstlerin zu werden", so Bernd - aber reicht es auch zum Superstar?

"Arabella" gibt alles und legt prompt einen Spagat hin, um zu zeigen, wie fit sie noch ist. "Respekt", staunt Juror Pietro Lombardi (32).

Gesangs- und Schauspielunterricht, Ballett- und Tanzausbildung sind nicht alles, was Bernd mitbringt: "Ich habe ja drei Stimmlagen!", trumpft der 52-Jährige noch auf.

Mit "Xanadu" von Ireen Sheer kann "Arabella" dann aber nicht überzeugen. "Das Erste ist schon mal schlecht", kommentiert Pietro seine Notizen zur Darbietung.