Leipziger Patrick will Deutschlands Superstar werden: "Bei mir war's nach dem ersten Ton klar"

In der sechsten Folge der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" versuchte Patrick Haferkorn (31) aus Leipzig die Jury zu überzeugen. © RTL / Markus Hertrich

"Schlager ist die Liebe meines Lebens. Ich brenne für diese Musik", sagt Patrick zur Vorstellung, bei der direkt verraten wird, dass er mehr als 70 Sakkos sein Eigen nennt. Zum Casting im Europapark Rust ist der Kundenberater in einer Bank selbstbewusst in einem auffälligen Blumen-Zweiteiler gekommen.

Highlight für ihn beim Casting: Schlagersängerin Beatrice Egli (36), die in diesem Jahr Teil der Jury ist. "Mich fansziniert an Beatrice einfach ihre Menschlichkeit", so der 31-Jährige, der schon ein VIP-Konzert seines Idols erlebte.

"Sie ist ein absolut natürlicher Typ, sie spielt keine Rolle auf der Bühne. Sie schafft es mit Leichtigkeit, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Ich feiere ihre Musik ungemein."

Und die Sängerin? Die erkennt ihren Fan sogar, als er endlich für die Jury tritt!

Zwar bevorzuge Richard den modernen Schlager. Für seine Prüfung hat er sich dann aber doch für etwas klassisches entschieden und singt "Warum tanzt du so allein?" von Howard Carpendale (78).