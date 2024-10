Pietro Lombardi und das "DSDS"-Finale: Rauswurf oder Teilnahme? Jetzt spricht RTL!

Die beiden "DSDS"-Juroren Pietro Lombardi (32, r.) und Dieter Bohlen (70) verbindet seit Jahren eine innige Freundschaft. © Joerg Carstensen/dpa

Vor rund einem Monat kam es in der Villa des Sängers zu einem größeren Blaulichteinsatz. Seitdem steht der Vorwurf der "häuslichen Gewalt" im Raum. Er selbst beteuert, seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) "nie geschlagen" zu haben.

Wenige Stunden nach dem Vorfall hatte sich RTL bereits zu Wort gemeldet und klargestellt, an Pietro festhalten zu wollen. Man sei mit allen Beteiligten und der Staatsanwaltschaft in engem Austausch, hieß es in einem Statement.

In einem dubiosen Video bestätigte der Entertainer vor wenigen Tagen dann sowohl den Polizeieinsatz als auch den anschließenden Klinik-Aufenthalt der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne, Details zur Skandalnacht nannte er nicht. Droht ihm nach dem Schuldeingeständnis jetzt der Rauswurf?

Bislang war Pietro in allen Folgen der Castingshow zu sehen, allerdings waren diese bereits voraufgezeichnet. Am 9. November steigt das Finale als großes Live-Event zur Primetime am Samstagabend. Und der frühere Pizzabäcker wird mit dabei sein!

Der Privatsender möchte sich von der Debatte rund um seinen Protagonisten nicht beeinflussen lassen. Gegenüber t-online stellt RTL jetzt klar: "Wir gehen derzeit davon aus, dass Pietro Lombardi am DSDS-Live-Finale teilnehmen wird."