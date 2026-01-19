Sie wog 140 Kilo, jetzt hat sie sich halbiert: So sieht Ex-DSDS-Finalistin nicht mehr aus
Köln - Meilenstein für Janina El Arguioui (38): Die Sängerin hat in den vergangenen Monaten radikal die Pfunde purzeln lassen. Im Netz präsentiert sie stolz ihren neuen Körper.
142 Kilogramm zeigte die Waage im Juli 2024. Ein herber Schlag für Janina, denn so viel hatte sie noch nie zuvor gewogen. Von dem Moment an wurde ihr bewusst, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sie entschied sich für eine Magenbypass-Operation.
Seitdem hielt sie ihre rund 124.000 Follower (Stand: 19. Januar) mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Sie teilte nicht nur die Entwicklung ihres Gewichts auf ihrem Kanal, sondern auch Videos aus dem Fitnessstudio und von ihren Mahlzeiten.
Jetzt hat die 38-Jährige eine sensationelle Nachricht zu verkünden: "Es ist offiziell! Ich habe mich halbiert", schreibt El Arguioui zu einem neuen Beitrag, der die beeindruckende Verwandlung im Vorher-Nachher-Vergleich dokumentiert.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Die 38 Jahre alte Musikerin und TV-Bekanntheit hat mithilfe des medizinischen Eingriffs und einer 180-Grad-Anpassung ihres Lifestyles sage und schreibe 70,5 Kilogramm in nur eineinhalb Jahren verloren.
Vor sieben Jahren: Janina El Arguioui erreicht das "DSDS"-Finale
"Und nein - es geht hier nicht um Perfektion", lässt El Arguioui ihre Community ergänzend dazu noch gleich wissen. "Es geht um Durchhalten. Um Rückschläge. Um Tage, an denen Aufgeben leichter gewesen wäre als Weitergehen", stellt sie klar.
Es sei "verrückt", zu wissen, dass sie früher doppelt so viel von sich getragen habe. Ihren Post schließt Janina schließlich mit den inspirierenden Worten: "Diese Zahl ist nicht nur Gewicht. Sie steht für Mut. Für Heilung. Für einen Weg, den man nicht sieht – aber fühlt."
Janina El Arguioui wurde durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Bei der Show vor sieben Jahren erreichte sie das Finale. Ihre Musikkarriere hat sie anschließend weiter verfolgt. Außerdem ist sie Mutter zweier Kinder.
Ihr Ausgangsgewicht hatte sie lange geheim gehalten - aus Angst. "Ich dachte, ich mache mich insofern angreifbar, dass ich mich verunsichern lasse oder es mir nicht guttut, wenn ich mich noch mehr beleidigen lasse", begründet die Sängerin ihre Entscheidung.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/janina.elarguioui.official (Screenshot), IMAGO / Future Image