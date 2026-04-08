Ungewöhnlicher Moment: "DSDS"-Kandidatin setzt bei ihrem Auftritt nicht nur auf ihre Stimme
Köln - Dieser Auftritt ist der bislang ungewöhnlichste Moment der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"! Anastasiia (31) aus Rodgau sorgt mit ihrer Darbietung auch für Uneinigkeit in der Jury.
Die Hessin studiert Popgesang und will unbedingt "von den Besten lernen", weshalb sie in die beliebte RTL-Castingshow gekommen ist.
Außerdem habe sie ein großes Ziel! "Ich möchte die Menschen mit meiner Musik heilen", verrät die Kandidatin.
Doch das ist nicht das einzige Vorhaben, das sie hat: Denn auf die Frage von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) hin, was sie irgendwann mal werden wolle, macht sie eine deutliche Ansage.
"Ein Superstar natürlich", stellt die 31-Jährige ohne zu zögern klar.
Um dies zu schaffen, setzt sie aber nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf Spiritualität, denn Anastasiia besitze eine "Magie", die "Weiße Aura" heiße und sehr selten sei.
Zwar kommt sie in einem rosa Ballett-Outfit daher, doch ihre Song-Auswahl ist alles andere als rosarot.
Denn sie hat sich für den Hit "Augen auf" von der deutschen Rockband "Oomph!" entschieden.
"DSDS": Bushido hält Performance für "künstlerisch nicht hochwertig"
Den Song interpretiert sie mit zarten Tönen, aber auch mit dunklen Growling-Elementen.
Ihre Performance sorgt bei der Jury für Uneinigkeit. Vor allem Bushido (47) scheint von dem Auftritt nicht angetan zu sein.
"Crazy allein reicht halt nicht", stellt er klar und führt aus, dass das Ganze "künstlerisch nicht hochwertig" sei und Anastasiia eine "komische Conjuring-Stimme" habe.
Anders sieht das hingegen Dieter Bohlen. Der Ex-Mann von der einstigen Werbe-Ikone Verona Pooth (57) findet, dass die 31-jährige Popgesang-Studentin "eine Erscheinung, eine Überraschung" sei - und sicherlich keine Kandidatin, die man so schnell vergesse.
Daher entscheidet sich die "DSDS"-Legende dafür, ihr eine weitere Chance zu geben. Und er bekommt von Jury-Kollegen Isi Glück (35) Recht, die ebenfalls eine weitere Darbietung sehen möchte.
Die neuen Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" laufen immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und parallel bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius