Ungewöhnlicher Moment: "DSDS"-Kandidatin setzt bei ihrem Auftritt nicht nur auf ihre Stimme

Köln - Dieser Auftritt ist der bislang ungewöhnlichste Moment der neuen Staffel von " Deutschland sucht den Superstar "! Anastasiia (31) aus Rodgau sorgt mit ihrer Darbietung auch für Uneinigkeit in der Jury.

Anastasiia (31) aus Rodgau sorgt mit ihrer Darbietung für Uneinigkeit in der Jury. © RTL / Stefan Gregorowius

Die Hessin studiert Popgesang und will unbedingt "von den Besten lernen", weshalb sie in die beliebte RTL-Castingshow gekommen ist.

Außerdem habe sie ein großes Ziel! "Ich möchte die Menschen mit meiner Musik heilen", verrät die Kandidatin.

Doch das ist nicht das einzige Vorhaben, das sie hat: Denn auf die Frage von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) hin, was sie irgendwann mal werden wolle, macht sie eine deutliche Ansage.

"Ein Superstar natürlich", stellt die 31-Jährige ohne zu zögern klar.

Um dies zu schaffen, setzt sie aber nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf Spiritualität, denn Anastasiia besitze eine "Magie", die "Weiße Aura" heiße und sehr selten sei.

Zwar kommt sie in einem rosa Ballett-Outfit daher, doch ihre Song-Auswahl ist alles andere als rosarot.

Denn sie hat sich für den Hit "Augen auf" von der deutschen Rockband "Oomph!" entschieden.