Zittern vor der DSDS-Jury im Recall: Schaffen es Taro, Isa und Monika in die nächste Runde?

Mönchengladbach/Köln - Die letzten Jury-Castings bei Deutschland sucht den Superstar sind vorbei! Nun hieß es für 120 Recall-Kandidaten noch einmal alles geben, um unter die 30 Personen zu kommen, die in die nächste Auswahlrunde nach Mallorca dürfen.

Denn von 120 Superstar-Anwärtern, die einen Recall-Zettel erhalten haben, kommen nur 30 weiter im Auslands-Recall nach Mallorca. Dort begann die Entscheidung, welche zehn Kandidaten in die Finalshows kommen.

Anstatt in eine Luxusvilla am Strand ging es für die DSDS-Kandidaten zunächst aufs Land. © RTL/Stefan Gregorowius

"Zirkusjunge" Taro überzeugte im Casting mit "So darfst du nicht gehen" von Ramon Roselly (29), seinem Großcousin. Mit "Sign of the Times" von Harry Styles (29) wollte er sein Ticket nach Mallorca lösen.

Mit Erfolg! Taro konnte überzeugen. "120 Kandidaten, 30 davon kommen nach Mallorca. Darunter zu zählen macht mich natürlich stolz", sagte er voller Freude.

Aber konnte man auch in Salzgitter jubeln? Isa versuchte mit "Bis meine Welt die Augen schließt" von Alexander Knappe (38) zu überzeugen.

Noch während der Performance ließ Pietro Lombardi ein lautes "Yes!" aus sich heraus. Auch Katja Krasavice konnte ihre Freude nicht verbergen: "Stark, Bruder!"

Der 22-Jährige sagte im Anschluss total happy: "Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine krasse Reise wird, eine krasse Erfahrung. Ich gebe alles, was ich kann."

Mit viermal "Ja" von der Jury bekam auch Monika ihr Ticket für den Flug nach Mallorca. Ihre Performance von "Nothing breaks like a heart" von Miley Cyrus (30) konnte ebenfalls überzeugen.

"Das ist ein Kindheitstraum, deswegen bin ich hier. Und dass ich jetzt noch eine Runde weiter gekommen bin, ist für mich unglaublich", erzählte sie stolz.