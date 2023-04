Ekel-Alarm bei "Mein Lokal, Dein Lokal": "Es war heftig!"

Kassel - Am Mittwoch wollte sich Gastronom Ivo Ivancic (38) im Kabel-Eins-Restaurantvergleich "Mein Lokal, Dein Lokal" an der Übernahme der vorläufigen Spitzenplatzierung versuchen. Doch sein vegan-vegetarisches Konzept glänzte bei der Konkurrenz eher mit vielen Unstimmigkeiten - und einem ziemlich ekligen Zwischenfall.

Bei seinem Besuch freute sich Profikoch Mike Süsser (52) noch sehr auf die Einblicke in das "absolut zeitgemäße" Konzept sowie "tolle vegane Interpretationen internationaler Speisen". Dieser Eindruck sollte sich beim Gang in die Küche zu Koch Haider weitestgehend bestätigen - bis der TV-Gastronom auf ein äußerst unbeliebtes Pülverchen aufmerksam wurde.

Dabei war der heutige Fleisch-Abstinenzler keinesfalls immer nur pflanzlich unterwegs. "Ich hatte früher mal einen Burger-Laden und da habe ich noch Fleisch gegessen", so Ivo, der nach einem längeren Selbstfindungsprozess schließlich fleischlos wurde.

Profikoch Mike Süsser (52) war vom Konzept des Herbstapfels weitestgehend überzeugt - eine Zutat konnte er hingegen gar nicht verkraften. © Kabel Eins / Benedikt Müller

Nachdem sich der Profikoch noch recht angetan von der "Kernkraftbowl" des Herbstapfels zeigte, gab es von den Mitstreitern Jasvir Lotz (Inhaber Zum Chattenturm), Martin Born (Alpha Kantine), Anke Müller (Chiringuito) und Rainer Holzhauer (Renthof) ziemlich häufig auf die Bio-Fairtrade-Socken.

Vor allem bei Vortages-Teilnehmerin Anke ging dabei nahezu alles schief - inklusive haarigem Albtraum: "Leute, ich hab ein Problem. Ich hab ein Härchen hier drin", stellte die Chiringuito-Chefin entsetzt fest. "Was soll ich sagen, es war heftig!"

Urheber des Haar-Gates war vermutlich der Langhaar-tragende Betreiber selbst, der untröstlich wirkte.

Auch ein neuer Teller mit Kartoffelrösti konnte bei ihr keine weitere kulinarische Jubelstimmung mehr erzeugen, für sie war der Abend gelaufen, ehe er richtig angefangen hatte. Und auch für ihre Gastro-Kollegen war der Besuch im Herbstapfel alles andere als ein absoluter Hochgenuss, der den Fleischkonsum in den Schatten stellte.

Von zu schwacher Würzung über nicht durchgegarte oder zu kalte Speisen war im weiteren Verlauf alles dabei. Lediglich Jasvirs Vorspeisen-Chili-Sin-Carne wusste als "sehr geil" zu überzeugen.

Am Ende reihten sich Ivo und sein Holzapfel sogar noch hinter Rainer und Anke (jeweils 30 Punkte) ein und erhielten insgesamt 27 Zähler, von denen lediglich fünf von Anke beigesteuert wurden. Am Donnerstagabend (17.55 Uhr, Kabel Eins) will dann Martin mit seiner Alpha Kantine zeigen, wie es besser geht.