Aufdringlicher Bock wird nach Begattung aus Gehege geschmissen: "Wollen ihre Ruhe"

Leipzig - Frühling, Sommer, Herbst und Winter: So ein Jahr geht schon schnell herum, auch im Leipziger Zoo . Wenn man dann, wie Damara-Ziegenbock Wernhard die Zeit auch noch größtenteils getrennt von seinen Damen verbringen muss, ist das natürlich doppelt bitter. Wäre er nur nicht so aufdringlich.

Zucht ist in Leipzig ein großes Thema, damit vor allem auch vom Aussterben bedrohte Tierarten eine Chance haben.

Also wird er kurzerhand auf den Anhänger geladen und abtransportiert, damit die hoffentlich nun trächtigen Ziegenbock-Damen sich voll und ganz auf den Nachwuchs konzentrieren können.

Warum er nicht gleich ganz bei den Ladys bleiben kann, erzählt Tierpfleger Robert Ruhs in " Elefant, Tiger & Co. – Spezial" : "Jetzt wollen die ihre Ruhe, weil du hast da ja immer noch diesen aufdringlichen Ziegenbock."

Ein paar aufregende Wochen stehen an, bevor Wernhard wieder zurück in sein Singleleben gehen muss.

Wer jetzt denkt, in zehn Minuten ist der Spaß auch schon wieder vorbei, liegt daneben. Mindestens eine Dreiviertelstunde sollte der Deckakt schon dauern, informiert Robert. "Weil alles, was darunter ist, hatten wir bisher noch keinen Erfolg."

Die Spitzmaulnashorn-Dame Maburi wurde zum Beispiel extra von Berlin in den Leipziger Zoo transportiert, um den Pflegern hoffentlich zusammen mit Zuchtbullen Fungo Nachwuchs zu schenken.

Den gesamten Jahresrückblick könnt Ihr Euch in "Elefant, Tiger & Co. – Spezial"-Folge: "Der Zoo im Rhythmus der Jahreszeiten" in der Mediathek ansehen.