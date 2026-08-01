"Das ist der kleine Bernhard": Zoo Leipzig macht Urgestein süßes Abschiedsgeschenk

Leipzig - Mitte Juli verkündete Dr. Andreas Bernhard (64), Chef-Tierarzt im Zoo Leipzig, dass er in den Ruhestand gehen wird. Nach über 30 Jahren im Dienst des Tiergartens geht das natürlich nicht ohne ein gebührendes Abschiedsgeschenk, wie die aktuelle Folge von " Elefant, Tiger & Co. " zeigt.

Gab Mitte Juli bekannt, dass er in den Ruhestand gehen wird: Dr. Andreas Bernhard, Chef-Tierarzt im Zoo Leipzig. (Archivbild) © imago / Picture Point

Es war eine traurige Nachricht für viele Fans der Doku-Soap: Nach mehr als 30 Jahren im Zoo Leipzig gab Chef-Tierarzt Andreas Bernhard (64) Mitte Juli bekannt, dass er aufhören wird. Bis Ende des Monats arbeitete er noch seine Nachfolgerin Anja Hantschmann (38) vollends ein. Inzwischen befindet er sich im wohlverdienten Ruhestand.

Einfach so gehen lassen wollten die Zoo-Mitarbeiter ihren langjährigen Tierdoktor allerdings nicht. Zum Abschied bereiteten sie ihm noch ein Überraschungsgeschenk. Im Mittelpunkt des Ganzen: ein süßer, kleiner Kaiserschnurrbarttamarin.

Das junge Äffchen soll noch vor Dr. Bernhards Ruhestand seinen Chip erhalten, weshalb Tierpfleger Philipp Hünemeyer zunächst mit ihm den Gang in die Transportbox übt. "Ich versuche, den hier reinzubekommen, denn mit dieser Kiste können wir ihn dann später zur Tierklinik transportieren."

Was bislang noch nicht bekannt war, ist der Name des kleinen Tamarins: "Jetzt kann ich ja auch schon mal den Namen verraten, das dürfen wir aber dem Dok nicht sagen! Das ist nämlich der kleine Bernhard. Als Abschied haben wir uns das überlegt."