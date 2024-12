Frustrierter Aggro-Tiger will sich auf Pfleger stürzen: "Kann auch tödlich ausgehen"

Leipzig - Die Familienplanung in der Tiger-Taiga des Leipziger Zoos läuft noch nicht ganz so optimal. Katze Yushka (6) lässt den Neuen ganz schön links liegen, was den ziemlich auf die Palme bringt.

Tiger-Mann Czar (6) braucht etwas (oder jemanden), an dem er sich abreagieren kann. © Zoo Leipzig

Der gleichaltrige Czar kann machen, was er will, die ihm Versprochene zeigt ihm die kalte Schulter. Und das macht ihn rasend. So sehr, dass er seine schlechte Laune fauchend an seinem Pfleger Dennis Hochgreve auslässt.

Laut dem ist Yushka nämlich noch nicht bereit für eine Zusammenführung. "Die Anzeichen bei ihr sind einfach noch nicht da", erklärt er bei "Elefant, Tiger & Co.".

Selbst wenn es am Sichtgitter gut läuft, es kann trotzdem schiefgehen, die beiden zu früh zusammenzulassen. "Im besten Fall sind es nur leichte bis schwere Verletzungen, aber es kann auch tödlich ausgehen", warnt der Tiger-Experte.

Da nimmt er es gern in Kauf, dass Czars Hormone übersprudeln und er immer wieder die Zähne fletschend ans Gitter springt und faucht, als würde er sich auf Dennis stürzen wollen. Gut, dass der Zaun die beiden trennt.

"Der ist völlig durch den Wind", schmunzelt der Pfleger. Man müsse das Risiko, das immer vorhanden ist, irgendwann eingehen, aber man dürfe nichts überstürzen.