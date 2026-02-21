Mit diesen Schweinen legt sich keiner an: Zoo-Ferkel wird auf Schritt und Tritt verfolgt

Leipzig - Vor wenigen Wochen durfte sich der Leipziger Zoo über Nachwuchs bei den Pekaris freuen, ein zuckersüßes Jungtier erblickte das Licht der Welt. Inmitten der erwachsenen Nabelschweine erlebt es seine ersten Abenteuer auf der Außenanlage.

Das putzige Pekari-Ferkel wird von der Gruppe gehegt und gepflegt. © Zoo Leipzig

Schön wär's, von wegen Abenteuer! Denn die ganze Pekari-Familie folgt dem Ferkel auf Schritt und Tritt, lässt es quasi nicht aus den Augen. Zeit für sich allein - Fehlanzeige!

"Das ist so typisch für Pekaris", erklärt Tierpfleger Florian Ludwig in der neuen Folge der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.". "Jungtiere in die Mitte, Köpfe nach außen, groß machen und zusehen, dass niemand von außen dort ran kann."

Das beschreibt das Bild, das sich den TV-Zuschauern bietet, ziemlich genau: Die erwachsenen Nabelschweine drängen sich dicht an ihren Nachwuchs heran, lassen das putzige Schweinchen nicht aus den Augen.

Da kommen mal eben fünf Betreuer auf ein Kind, besser als in jeder Kita.

Dabei könnte sich das Junge bestimmt schon bald ganz gut selbst zur Wehr setzen. Weil es als Einzelkind geboren wurde, ist es kräftiger und auch besser entwickelt als die Ferkel, die vor ihm im Zoo zur Welt gekommen sind.