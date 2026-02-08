"Keine Zeit": Koala-Mama will mit Pfleger kuscheln und wird bitter enttäuscht

Leipzig - Erst in der vergangenen Woche hatte der Leipziger Zoo etwas zu feiern, das Koala-Mädchen wurde auf den Namen Inala getauft . Damit die Kleine sich auch von ihrer besten Seite zeigte, war gute Vorbereitung nötig.

Erlinga (4) und Töchterchen Inala (8 Monate) standen zur Taufe im Mittelpunkt des Geschehens. © Jan Woitas/dpa

Am Tag vor der Taufe begleitete "Elefant, Tiger & Co." Philipp Hünemeyer ins Koala-Haus. Mama Erlinga (4) und ihr rund acht Monate altes Baby, das der Pfleger noch liebevoll "Knopfi" nennt, lassen in einem Baum zusammen die Seele baumeln.

Doch kaum kommt er rein und streichelt die kleine Familie, will die Koala-Mama am liebsten auf seinen Arm klettern und kuscheln. Sie läuft auf einem Ast in seine Richtung und greift sogar schon nach ihm.

"Ich hab keine Zeit zum Kuscheln" - diesen Satz möge Erlinga ihm hoffentlich verzeihen. Der Tierpfleger hat noch eine Menge zu tun, bevor am nächsten Tag die Taufe stattfinden soll.

Und da ist am wichtigsten, dass Mama und Kind ihren großen Tag nicht verschlafen. Was gar nicht ungewöhnlich wäre bei einem täglichen Schlafpensum von circa 20 Stunden.



"Sie soll natürlich nicht aufgeschreckt durchs Gehege springen, aber wenn sie zumindest mal die Knopfaugen aufmacht und kurz aufs Schildchen guckt, wie sie heißt, wäre das schon ganz niedlich", hofft Philipp.