"Keine Zeit": Koala-Mama will mit Pfleger kuscheln und wird bitter enttäuscht
Leipzig - Erst in der vergangenen Woche hatte der Leipziger Zoo etwas zu feiern, das Koala-Mädchen wurde auf den Namen Inala getauft. Damit die Kleine sich auch von ihrer besten Seite zeigte, war gute Vorbereitung nötig.
Am Tag vor der Taufe begleitete "Elefant, Tiger & Co." Philipp Hünemeyer ins Koala-Haus. Mama Erlinga (4) und ihr rund acht Monate altes Baby, das der Pfleger noch liebevoll "Knopfi" nennt, lassen in einem Baum zusammen die Seele baumeln.
Doch kaum kommt er rein und streichelt die kleine Familie, will die Koala-Mama am liebsten auf seinen Arm klettern und kuscheln. Sie läuft auf einem Ast in seine Richtung und greift sogar schon nach ihm.
"Ich hab keine Zeit zum Kuscheln" - diesen Satz möge Erlinga ihm hoffentlich verzeihen. Der Tierpfleger hat noch eine Menge zu tun, bevor am nächsten Tag die Taufe stattfinden soll.
Und da ist am wichtigsten, dass Mama und Kind ihren großen Tag nicht verschlafen. Was gar nicht ungewöhnlich wäre bei einem täglichen Schlafpensum von circa 20 Stunden.
"Sie soll natürlich nicht aufgeschreckt durchs Gehege springen, aber wenn sie zumindest mal die Knopfaugen aufmacht und kurz aufs Schildchen guckt, wie sie heißt, wäre das schon ganz niedlich", hofft Philipp.
Pfleger Philipp Hünemeyer serviert "die Schokolade unter den Eukalypten"
Damit das gelingt, packt er den Premium-Eukalyptus aus. Auf der hauseigenen Plantage gibt es zwar unzählige leckere Sorten, doch auf eine fährt das Duo besonders ab. "Wood-wardii" heißt sie: "Das ist so ziemlich die Schokolade unter den Eukalypten."
Zum Frühstück gibt es den am nächsten Tag aber noch nicht. "Wie das bei Kindern so ist, da darf man den Nachtisch auch nicht vor der Hauptspeise servieren", lacht Philipp.
Doch ein paar Stunden später ist es endlich so weit, vor versammelter Presse schmeißen sich Erlinga und ihre Tochter noch in Pose, bevor der Pfleger ihnen die Leckerei hinhält.
Als dann der Name Inala enthüllt wird, ist Philipp zufrieden. "Ich bin so happy, dass das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe."
Freud und Leid liegen in diesen Tagen jedoch nah beieinander im Koala-Haus. Mitbewohnerin Mandie ging es im Laufe dieser Woche immer schlechter, weshalb sie am Donnerstag im Alter von neun Jahren eingeschläfert werden musste. Inala, Erlinga und Papa Yuma (5) sind nun allein.
Die ganze Folge von "Elefant, Tiger & Co." könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa