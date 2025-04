Nach Trennung vom letzten Mann: Wie geht es den einsamen Leipziger Löwinnen?

In knapp zwei Jahren - wenn Malu geschlechtsreif wird - soll dann übrigens ein neuer Löwenkater in den Zoo geholt werden, um die Leipziger Familie noch weiter zu vergrößern.

Aktuell läuft die Mutter-Tochter-WG im Zoo also noch ziemlich gut - langsam stelle sich laut Janine aber der Futterneid ein: Bisher habe Kigali nicht auf die Rangfolge beim Fressen geachtet, seit kurzer Zeit bestehe sie nun aber regelmäßig auf den ersten Bissen vor ihrer Tochter.

"Ach, die sind da relativ entspannt, muss ich sagen", erzählt Pflegerin Janine Bürger bei " Elefant, Tiger & Co. ". Der Abschied von Bahati, der Anfang April nach Gera umgesiedelt wurde, scheint also keine tiefen Wunden hinterlassen zu haben: "Sie haben nicht gesucht und auch nicht gerufen. Die sind ganz zufrieden."

Löwe Bahati hat sich schon im Tierpark Gera eingelebt. © Stadt Gera

Und nicht nur seine Schwester und Mutter, sondern auch Bahati selbst scheint sich gut mit seiner neuen Wohnsituation arrangiert zu haben.

Janine steht mit den Pflegern in Gera im regen Austausch, die ihr bereits begeistert davon berichten konnten, dass Bahati innerhalb kurzer Zeit "Nase an Nase mit seinen Mädels" gewesen sei. Eine Löwendame sei sogar direkt am Tag nach seinem Einzug rollig geworden. Ein gutes Zeichen!

Auch sein Bruder Amaru habe sich im spanischen Tierpark in den vergangen Monaten gut einleben können. Videos von den dortigen Pflegern belegen, dass er ein neues Hobby für sich entdeckt hat: Fußball! "Es ist schon immer ganz niedlich, wenn man weiß denen gehts gut", freut sich Janine.

