Ohren gespitzt! Bei "Elefant, Tiger & Co." gibt's ab sofort mehr Barrierefreiheit

Leipzig - Die MDR-Kultsendung " Elefant, Tiger & Co " bietet ab sofort eine Audiodeskriptionsfunktion an. Damit sollen die Zoo-Geschehnisse auch für sehbeeinträchtigte Menschen erfahrbar gemacht werden.

Mithilfe einer Audiodeskription, die die Vorgänge der Sendung beschreibt, soll die MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co." ab sofort auch sehbeeinträchtigten Menschen zugänglich gemacht werden. © Bildmontage: MDR/Thomas Keffel, Sebastian Willnow/dpa

Beschreibende Sätze wie "Drei blau-gelbe Vögel sitzen nebeneinander." oder "Eine Robbe spritzt Wasser zu einem Geländer." öffnen für "Elefant, Tiger & Co." seit dem heutigen Mittwoch Tür und Tor für eine neue Zuschauerschaft.

Nachdem bereits ganze 95 Prozent der Streamingangebote des MDR mit Untertiteln versehen wurde, baut der Sender nun auch die Möglichkeit der Audiodeskription weiter aus.

Rund 47 Prozent der Primetime-Sendungen seien derzeit mit einer Hörbeschreibung, also einer separaten Tonspur, die die Geschehnisse des Videos erläutert, ausgestattet, so der MDR. Mit "Elefant, Tiger & Co" komme jetzt ein weiterer Klassiker hinzu.

Dabei sei es gar nicht so einfach gewesen, die Folgen entsprechend zu vertonen. Schließlich sollte ja auch der einzigartige Humor der Kommentierung von Synchronsprecher Christian Steyer nicht verloren gehen.

Um dies für sehbeeinträchtigte Personen gleichermaßen erfahrbar machen zu können, entwickelte man also ein an das Format angepasstes Konzept, das sich insbesondere die Sprechpausen zunutze macht.