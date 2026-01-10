Späte Bescherung: So freuen sich Leipzigs Zootiere über Eure Geschenke
Leipzig - Weihnachten ist vorbei!? Nicht so im Zoo Leipzig. Denn während wir bereits ins neue Jahr gestartet sind, freuen sich die Bewohner des Messestadt-Tiergartens aktuell über eine verspätete Bescherung. Für ihre Pfleger dabei interessant: Die Reaktionen ihrer Schützlinge.
Denn so unterschiedlich die Tiere, so verschieden reagieren sie auf die Aufmerksamkeiten. Die einen stürzen sich sofort drauf, andere prüfen zunächst misstrauisch.
Den Anfang machen die Erdmännchen, die nicht nur einen Futterball bekommen haben, sondern gleich noch ein Drehspielzeug, auf dem sich Fressen auf verschiedenen Etagen verstecken lässt. Tierpflegerin Janine Bürger versieht beides mit leckeren Würmern, dann geht es auch schon auf die Anlage. Und die kleinen Erdbewohner? Die schauen direkt ganz neugierig aus ihren Löchern und stürzen sich dann sogleich auf die Neuerungen.
Während die Drehscheibe schnell gelöst ist, bietet der Ball eine größere Herausforderung - und ringt den Erdmännchen so einige Tricks ab. "Man sieht ja auch, dass jeder seine eigene Taktik hat. Der eine dreht lieber, der andere ist rabiat und haut drauf."
Dabei wird auch gleich eine wichtige Rolle der Spielzeuge deutlich: Beschäftigung für die Tierchen.
"Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, dass die Tiere was für ihr Futter tun sollten. Einfach, damit denen nicht langweilig wird, damit sie ausgeglichen sind, damit die Gruppenstruktur harmonisch ist. Wer zu viel Langeweile hat, der kommt auf komische Ideen", fasst es Janine Bürger zusammen.
Auch zum Training werden die Spielsachen genutzt
Bei den Kaiserschnurrbarttamarinen ein ähnliches Bild. Auch die kleinen Äffchen, die ohnehin ständig unter Strom stehen, freuen sich über ihre neuen Geschenke: Plasteröhren, in denen Futter versteckt werden kann. Genau richtig für die alltägliche Früchtefütterung.
"Der Schwierigkeitsgrad ist jetzt bisschen erhöht. Das ist aber gar nicht so verkehrt, denn die haben nämlich die anderen Spielzeuge schon sehr gut verstanden. Also wir müssen da auch bisschen gucken, dass wir nicht jeden Tag das gleiche nehmen", erklärt Tierpflegerin Celina Lembke.
Die Geschenke stammen dabei aus einer Aktion, die der Zoo um die Adventszeit veranstaltet hat. In einer Wunschliste hatten die Tierpfleger Dinge zusammengetragen, die sie gern für ihre Schützlinge hätten. Besucher und Freunde des Zoos konnten diese dann besorgen und sie ihren Lieblingen sozusagen schenken.
Womit die Tiere gerade spielen, stammt also von euch!
Und es geht nicht nur um Beschäftigung. Auch zum Training werden die neuen Sachen genutzt, wie Hyänen-Mann Toki zeigt. Für die Tüpfelhyäne gab's zu Weihnachten eine sogenannte Schleckmatte. Nicht aus Kunststoff, wie bei Hunden oder Katzen, sondern aus Metall, damit er sie nicht gleich auseinander nimmt. "Dadurch, dass er da dauerhaft mit der Schnute dran ist, können wir ihn sozusagen bisschen fest tackern und sowas wie Spritzentraining noch einfacher gestalten", sagt Janine Bürger.
Mehr Geschichten aus dem Leipziger Zoo gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die Ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Titelfoto: Montage: Zoo Leipzig