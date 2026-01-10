Späte Bescherung: So freuen sich Leipzigs Zootiere über Eure Geschenke

Leipzig - Weihnachten ist vorbei!? Nicht so im Zoo Leipzig . Denn während wir bereits ins neue Jahr gestartet sind, freuen sich die Bewohner des Messestadt-Tiergartens aktuell über eine verspätete Bescherung. Für ihre Pfleger dabei interessant: Die Reaktionen ihrer Schützlinge.

Die Erdmännchen erhielten zu Weihnachten nicht nur eine Art Drehtafel, sondern auch einen neuen Futterball, mit dem sie nun spielen können. © Zoo Leipzig

Denn so unterschiedlich die Tiere, so verschieden reagieren sie auf die Aufmerksamkeiten. Die einen stürzen sich sofort drauf, andere prüfen zunächst misstrauisch.

Den Anfang machen die Erdmännchen, die nicht nur einen Futterball bekommen haben, sondern gleich noch ein Drehspielzeug, auf dem sich Fressen auf verschiedenen Etagen verstecken lässt. Tierpflegerin Janine Bürger versieht beides mit leckeren Würmern, dann geht es auch schon auf die Anlage. Und die kleinen Erdbewohner? Die schauen direkt ganz neugierig aus ihren Löchern und stürzen sich dann sogleich auf die Neuerungen.

Während die Drehscheibe schnell gelöst ist, bietet der Ball eine größere Herausforderung - und ringt den Erdmännchen so einige Tricks ab. "Man sieht ja auch, dass jeder seine eigene Taktik hat. Der eine dreht lieber, der andere ist rabiat und haut drauf."

Dabei wird auch gleich eine wichtige Rolle der Spielzeuge deutlich: Beschäftigung für die Tierchen.

"Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, dass die Tiere was für ihr Futter tun sollten. Einfach, damit denen nicht langweilig wird, damit sie ausgeglichen sind, damit die Gruppenstruktur harmonisch ist. Wer zu viel Langeweile hat, der kommt auf komische Ideen", fasst es Janine Bürger zusammen.