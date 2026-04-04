Süßer Nachwuchs auf Leipzigs Affeninsel: Hier kümmert sich der Papa um die Kleinen!

Leipzig - Es gibt wieder Nachwuchs-News aus dem Leipziger Zoo ! Im Mittelpunkt diesmal: Die Affeninsel im Gondwanaland, wo die Rotschultertamarine Zuwachs erhalten haben.

Der Rotschultertamarin im Juni vergangenen Jahres mit seinem Nachwuchs. Nun konnte sich der Affen-Papa erneut über Zuwachs freuen. © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

Gerade einmal eine Woche alt sind die kleinen Äffchen, wie es bei der Bekanntmachung bei "Elefant, Tiger & Co." heißt.

Zur Vorstellung des gerade erst "geschlüpften" Duos bringt Tierpflegerin Mandy Hoffmann gleich noch etwas Futter für die Affen-Gemeinschaft aus Tamarinen und Weißkopfsakis mit. Vor allem für den Vater der Kleinen ist das wichtig, denn bei dem Rotschultertamarinen kümmert sich das Männchen um den Nachwuchs! Papa Bruno muss deshalb ordentlich futtern, damit er bei Kräften bleibt.

Die mitgebrachten Heuschrecken scheinen allerdings nicht so wirklich seinen Geschmack zu treffen. Stattdessen greifen seine Artgenossen ordentlich durch. Ares, Björn, Aga, Rodrigo, Enrique sind allesamt zur Stelle, während Mandy ihre Leckereien verteilt.

Und Bruno? Der freut sich stattdessen über eine süße Rosine. "Der Bruno steht bisschen auf Zucker. Der braucht halt bisschen Energie, um die kleinen auch noch mit sich rumzuschleppen", erklärt Mandy Hoffmann, die immer ein Auge auf den fürsorglichen Papa hat.