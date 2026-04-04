Süßer Nachwuchs auf Leipzigs Affeninsel: Hier kümmert sich der Papa um die Kleinen!
Leipzig - Es gibt wieder Nachwuchs-News aus dem Leipziger Zoo! Im Mittelpunkt diesmal: Die Affeninsel im Gondwanaland, wo die Rotschultertamarine Zuwachs erhalten haben.
Gerade einmal eine Woche alt sind die kleinen Äffchen, wie es bei der Bekanntmachung bei "Elefant, Tiger & Co." heißt.
Zur Vorstellung des gerade erst "geschlüpften" Duos bringt Tierpflegerin Mandy Hoffmann gleich noch etwas Futter für die Affen-Gemeinschaft aus Tamarinen und Weißkopfsakis mit. Vor allem für den Vater der Kleinen ist das wichtig, denn bei dem Rotschultertamarinen kümmert sich das Männchen um den Nachwuchs! Papa Bruno muss deshalb ordentlich futtern, damit er bei Kräften bleibt.
Die mitgebrachten Heuschrecken scheinen allerdings nicht so wirklich seinen Geschmack zu treffen. Stattdessen greifen seine Artgenossen ordentlich durch. Ares, Björn, Aga, Rodrigo, Enrique sind allesamt zur Stelle, während Mandy ihre Leckereien verteilt.
Und Bruno? Der freut sich stattdessen über eine süße Rosine. "Der Bruno steht bisschen auf Zucker. Der braucht halt bisschen Energie, um die kleinen auch noch mit sich rumzuschleppen", erklärt Mandy Hoffmann, die immer ein Auge auf den fürsorglichen Papa hat.
Das Geschlecht konnten die Tierpfleger noch nicht feststellen
Für Bruno ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er sich über Nachwuchs freuen kann. Erst im Juni vergangenen Jahres brachten er und Weibchen Mareille zwei Jungtiere zur Welt.
Welches Geschlecht die jungen Rotschultertamarine haben, weiß die Tierpflegerin noch nicht - und bis sie es herausfindet, werden wohl noch ein paar Wochen vergehen, sagt sie.
"Wenn die dann öfter unterwegs sind - so mit sechs bis acht Wochen kann man meist sagen, dass sie dann auch mal allein losmachen, vorsichtig - dann kann man auch mal Glück haben, dass man mal drunter gucken kann", so Mandy Hoffmann.
"Wir sind natürlich auch neugierig. Und wenn wir sie dann wissen, dann geht's um die Namen. Aber erstmal sollen sie gesund groß werden."
Mehr Geschichten aus dem Leipziger Zoo gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die Ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Facebook.com/ZooLeipzig